Red Bull объявил, кто станет напарником Ферстаппена на сезон-2026
Гоночная команда Формулы-1 Red Bull переведет француза Исаака Хаджара в свою главную команду, что означает, что в сезоне-2026 он станет напарником Макса Ферстаппена.
Об этом команда сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Хаджар станет напарником Ферстаппена в сезоне-2026
21-летний Исаак Хаджар в следующем сезоне пересядет в болид Red Bull, а его место в команде Racing Bulls займет 18-летний британец Арвид Линдблад, который дебютирует в Формуле-1.
Арвид Линдблад станет напарником новозеландца Лиама Лоусона.
В результате перестановок в составе Red Bull японец Юки Цунода потеряет свое место на стартовой решетке после пяти сезонов. В то же время, он останется в Red Bull в качестве тестового и резервного пилота.
– Я очень благодарен Oracle Red Bull Racing за то, что они дали мне возможность и проявили доверие, позволив участвовать в гонках высшего уровня Формулы-1, – сказал Хаджар.
Дебютный сезон Исаака Хаджара в Racing Bulls включал подиум на Гран-при Нидерландов.
Хаджар станет четвертым напарником Ферстаппена за последние 13 месяцев после Цуноды, Лоусона и Серхио Переса, а также шестым за восемь сезонов с момента, как Даниэль Риккардо покинул команду в конце 2018 года.
Линдблад – действующий чемпион Формулы-2. Гонщик имеет шведские корни по отцу и индийские по матери, но является гражданином Великобритании.
Состав команд Ф-1 на сезон-2026
- McLaren: Ландо Норрис, Оскар Пиастри;
- Mercedes: Джордж Расселл, Кими Антонелли;
- Red Bull: Макс Ферстаппен, Исаак Хаджар;
- Ferrari: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;
- Williams: Алекс Альбон, Карлос Сайнс;
- Racing Bulls: Лиам Лоусон, Арвид Линдблад;
- Aston Martin: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;
- Haas: Оливер Берман, Эстебан Окон;
- Sauber: Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето;
- Alpine: Пьер Гасли, Франко Колапинто;
- Cadillac: Серхио Перес, Валттери Боттас.
Чемпион Формулы-1 сезона-2025 определится во время финального этапа, который состоится в Абу-Даби 5-7 декабря. На победу по итогам сезона претендуют Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри
За тур до завершения чемпионата королевских гонок лидерство в личном зачете Формулы-1 возглавляет Норрис, набравший 408 очков. Вторым теперь идет Ферстаппен с 396 очками, а Пиастри — третий (392).