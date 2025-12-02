Гоночная команда Формулы-1 Red Bull переведет француза Исаака Хаджара в свою главную команду, что означает, что в сезоне-2026 он станет напарником Макса Ферстаппена.

Об этом команда сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Хаджар станет напарником Ферстаппена в сезоне-2026

21-летний Исаак Хаджар в следующем сезоне пересядет в болид Red Bull, а его место в команде Racing Bulls займет 18-летний британец Арвид Линдблад, который дебютирует в Формуле-1.

Арвид Линдблад станет напарником новозеландца Лиама Лоусона.

В результате перестановок в составе Red Bull японец Юки Цунода потеряет свое место на стартовой решетке после пяти сезонов. В то же время, он останется в Red Bull в качестве тестового и резервного пилота.

– Я очень благодарен Oracle Red Bull Racing за то, что они дали мне возможность и проявили доверие, позволив участвовать в гонках высшего уровня Формулы-1, – сказал Хаджар.

Дебютный сезон Исаака Хаджара в Racing Bulls включал подиум на Гран-при Нидерландов.

Хаджар станет четвертым напарником Ферстаппена за последние 13 месяцев после Цуноды, Лоусона и Серхио Переса, а также шестым за восемь сезонов с момента, как Даниэль Риккардо покинул команду в конце 2018 года.

Линдблад – действующий чемпион Формулы-2. Гонщик имеет шведские корни по отцу и индийские по матери, но является гражданином Великобритании.

Состав команд Ф-1 на сезон-2026

McLaren: Ландо Норрис, Оскар Пиастри;

Ландо Норрис, Оскар Пиастри; Mercedes: Джордж Расселл, Кими Антонелли;

Джордж Расселл, Кими Антонелли; Red Bull: Макс Ферстаппен, Исаак Хаджар;

Макс Ферстаппен, Исаак Хаджар; Ferrari: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;

Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон; Williams: Алекс Альбон, Карлос Сайнс;

Алекс Альбон, Карлос Сайнс; Racing Bulls: Лиам Лоусон, Арвид Линдблад;

Лиам Лоусон, Арвид Линдблад; Aston Martin: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;

Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл; Haas: Оливер Берман, Эстебан Окон;

Оливер Берман, Эстебан Окон; Sauber: Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето;

Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето; Alpine: Пьер Гасли, Франко Колапинто;

Пьер Гасли, Франко Колапинто; Cadillac: Серхио Перес, Валттери Боттас.

Чемпион Формулы-1 сезона-2025 определится во время финального этапа, который состоится в Абу-Даби 5-7 декабря. На победу по итогам сезона претендуют Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри

За тур до завершения чемпионата королевских гонок лидерство в личном зачете Формулы-1 возглавляет Норрис, набравший 408 очков. Вторым теперь идет Ферстаппен с 396 очками, а Пиастри — третий (392).

