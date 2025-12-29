Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа получил травмы в результате автокатастрофы в Нигерии. ДТП, в котором погибли два человека, произошло утром 29 декабря.

ДТП в Нигерии с участием Энтони Джошуа: что известно

Как сообщила местная полиция, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе доставили в больницу после того, как его автомобиль около 11:00 столкнулся с припаркованным транспортным средством на автомагистрали Лагос-Ибадан.

По словам комиссара полиции Ланре Огунлово, водитель автомобиля Джошуа также получил травмы.

Сейчас смотрят

— Пока что для нас здесь все выглядит не до конца понятно. Мы пытаемся установить все факты от первых служб реагирования, и это все, что можем сказать … Мы будем предоставлять детали по мере поступления обновлений, — пояснил Огунлово.

Командование полиции штата Огун в заявлении отметило: “Транспортное средство, в котором находился господин Джошуа, Lexus SUC, попало в ДТП при обстоятельствах, которые в настоящее время расследуются. Джошуа, который сидел на заднем сиденье автомобиля, получил незначительные травмы и получает медицинскую помощь вместе с еще одним пострадавшим лицом”.

— Трагично, но двое других пассажиров транспортного средства погибли на месте происшествия. Тела погибших доставлены в морг больницы Livewell в Сагаму. Командование полиции штата Огун выражает искренние соболезнования семьям погибших и заверяет общественность, что начато тщательное расследование обстоятельств, при которых произошла авария, — говорится в сообщении.

Видео, распространенное местным новостным изданием Punch, вероятно, демонстрирует Джошуа, который сидит на заднем левом сиденье поврежденного автомобиля. На втором видео видно, как он медленно идет и садится в полицейский автомобиль.

Федеральный корпус безопасности дорожного движения Нигерии сообщил на платформе X, что прибыл на место происшествия в течение трех минут после получения уведомления. В заявлении говорится:

— В ДТП было задействовано в общей сложности пять взрослых мужчин. Два человека, к сожалению, погибли, один получил травмы, еще двое не пострадали. Энтони Джошуа был спасен, он получил незначительные травмы.

Внедорожник Джошуа мог нарушить ПДД

По информации издания, предварительные выводы свидетельствуют, что внедорожник Lexus, который, вероятно, двигался с превышением разрешенной законом скорости на этом участке, потерял управление во время маневра обгона и врезался в припаркованный грузовик, надлежащим образом размещенный на обочине дороги.

— Основными причинами аварии стали чрезмерная скорость и неправильный обгон, что является серьезными нарушениями правил дорожного движения и остаются среди ведущих причин смертельных ДТП на автомагистралях Нигерии.

Фотографии, обнародованные агентством в X, показывают черный автомобиль с сильно поврежденной передней частью и грузовик, накрытый брезентом, на наклонной травяной обочине, с вмятиной на левой стороне его задней части.

Джошуа – имеет британско-нигерийское происхождение, у него есть родственники в городе Сагаму, примерно в 30 милях к северу от коммерческой столицы Нигерии — Лагоса.

Полиция сообщила, что авария произошла на северном направлении трассы со стороны Ибадана, неподалеку от поворота на Сагаму.

36-летний спортсмен учился в школе-интернате в Икенне, в 53 милях от места аварии, прежде чем в 12-летнем возрасте отправиться в Великобританию.

20 декабря он нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде боксерского поединка, который транслировался в прямом эфире на Netflix, после 15-месячного перерыва в спорте.

Ожидалось, что в следующем году он проведет бой с Тайсоном Фьюри — еще одним бывшим чемпионом мира в тяжелом весе, соотечественником и давним соперником.

В понедельник перед аварией Джошуа опубликовал видео в Instagram, на котором играет в настольный теннис, не указав место съемки.

Менеджерская команда Джошуа в Великобритании сообщила, что им не удалось связаться с боксером.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.