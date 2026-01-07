Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал золото на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в канадском Лак-Бопорте.

Победу Котовскому принесло успешное выполнение прыжка Ураган (фул-трипл фул-фул).

Котовский – победитель этапа в Лак-Бопорте

Дмитрий Котовский уверенно преодолел квалификацию, сделав это с лучшим результатом. В финале украинец показал третий результат, что позволило ему попасть в суперфинал.

В суперфинале Котовский решил выполнить тройное сальто с пятью винтами – фул-трипл фул-фул, которое оценили в 131,56 балла.

Второе место занял китайский спортсмен Сун Цзясюй с результатом 125,97 балла, а тройку лидеров замкнул американец Куинн Делинджер (123,53 балла).

Для Украины это вторая медаль в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике.

Последний раз Котовский боролся за награду на этом уровне в феврале 2025 года в американском Дир-Вэлли, став серебряным призером. Последний раз Дмитрий побеждал на этапе КМ еще в марте 2023 года в швейцарском Энгадине.

В целом для Котовского это девятая медаль в карьере на Кубке мира по лыжной акробатике и седьмая — в личных соревнованиях.