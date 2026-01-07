Котовский выиграл золото на этапе Кубка мира, выполнив прыжок Ураган
- Дмитрий Котовский завоевал золото этапа Кубка мира в Лак-Бопорте, набрав 131,56 балла за прыжок фул-трипл фул-фул.
- В суперфинале украинец опередил спортсменов из Китая и США.
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал золото на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в канадском Лак-Бопорте.
Победу Котовскому принесло успешное выполнение прыжка Ураган (фул-трипл фул-фул).
Котовский – победитель этапа в Лак-Бопорте
Дмитрий Котовский уверенно преодолел квалификацию, сделав это с лучшим результатом. В финале украинец показал третий результат, что позволило ему попасть в суперфинал.
В суперфинале Котовский решил выполнить тройное сальто с пятью винтами – фул-трипл фул-фул, которое оценили в 131,56 балла.
Второе место занял китайский спортсмен Сун Цзясюй с результатом 125,97 балла, а тройку лидеров замкнул американец Куинн Делинджер (123,53 балла).
Для Украины это вторая медаль в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике.
Последний раз Котовский боролся за награду на этом уровне в феврале 2025 года в американском Дир-Вэлли, став серебряным призером. Последний раз Дмитрий побеждал на этапе КМ еще в марте 2023 года в швейцарском Энгадине.
В целом для Котовского это девятая медаль в карьере на Кубке мира по лыжной акробатике и седьмая — в личных соревнованиях.