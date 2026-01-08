Первый этап Кубка мира сезона-2025/26 стартовал в шведском Эстерсунде.

Всего запланировано девять этапов, последний из которых завершится в конце марта 2026 года в норвежском Голменколлене.

Однако главными соревнованиями сезона станут биатлонные гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием этапов и гонок Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону-2025/26

Этап Кубка мира в Эстерсунде

29 ноября, 14:15. Эстафета 4х6 км, женщины;

29 ноября, 17:55. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;

30 ноября, 15:00. Одиночная смешанная эстафета;

30 ноября, 17:40. Смешанная эстафета;

02 декабря, 16:30. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;

03 декабря, 16:30. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;

05 декабря, 17:00. Спринт 7,5 км, женщины;

06 декабря, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;

07 декабря, 14:15. Гонка преследования 10 км, женщины;

07 декабря, 16:15. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.

Этап Кубка мира в Хохфильцене

12 декабря, 12:25. Спринт 10 км, мужчины;

12 декабря, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;

13 декабря, 13:00. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

13 декабря, 15:15. Эстафета 4х6 км, женщины;

14 декабря, 13:00. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;

14 декабря, 15:45. Гонка преследования 10 км, женщины.

Этап Кубка мира в Анси

18 декабря, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;

19 декабря, 15:15. Спринт 10 км, мужчины;

20 декабря, 13:15. Гонка преследования 10 км, женщины;

20 декабря, 15:45. Гонка преследования 10 км, мужчины;

21 декабря, 13:15. Масс-старт 12,5 км, женщины;

21 декабря, 15:45. Масс-старт 15 км, мужчины.

Этап Кубка мира в Оберхофе

08 января, 15:10. Спринт 10 км, мужчины;

09 января, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;

10 января, 13:00. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

10 января, 15:25. Эстафета 4х6 км, женщины;

11 января, 12:00. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;

11 января, 15:15. Гонка преследования 10 км, женщины.

Этап Кубка мира в Рупольдинге

14 января, 15:30. Эстафета 4х6 км, женщины;

15 января, 15:30. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;

16 января, 15:30. Спринт 7,5 км, женщины;

17 января, 15:30. Спринт 10 км, мужчины;

18 января, 13:30. Гонка преследования 10 км, женщины;

18 января, 16:00. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.

Этап Кубка мира в Нове-Место

22 января, 19:15. Индивидуальная гонка короткая, 15 км, мужчины;

23 января, 19:15. Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, женщины;

24 января, 14:15. Одиночная смешанная эстафета;

24 января, 16:15. Смешанная эстафета;

25 января, 16:15. Масс-старт 15 км, мужчины;

25 января, 19:15. Масс-старт 12,5 км, женщины.

Этап Кубка мира в Контиолахти

05 марта, 18:05. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;

06 марта, 17:10. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;

07 марта, 14:40. Масс-старт 12,5 км, женщины;

07 марта, 16:40. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;

08 марта, 14:30. Эстафета 4х6 км, женщины;

08 марта, 17:55. Масс-старт 15 км, мужчины.

Этап Кубка мира в Отепяя

12 марта, 16:15. Спринт 10 км, мужчины;

13 марта, 16:15. Спринт 7,5 км, женщины;

14 марта, 14:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

14 марта, 17:00. Гонка преследования 10 км, женщины;

15 марта, 13:35. Одиночная смешанная эстафета;

15 марта, 15:40. Смешанная эстафета.

Этап Кубка мира в Хольменколлене

19 марта, 17:15. Спринт 7,5 км, женщины;

20 марта, 17:15. Спринт 10 км, мужчины;

21 марта, 15:45. Гонка преследования 10 км, женщины;

21 марта, 17:15. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

22 марта, 14:45. Масс-старт 12,5 км, женщины;

22 марта, 17:45. Масс-старт 15 км, мужчины.

Напомним, в прошлом сезоне норвежец Штурла Легрейд завоевал первый в карьере Большой хрустальный глобус.

Главную награду в женском биатлоне получила немка Франциска Пройсс.