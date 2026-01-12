Ян Гаврюк завоевал серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике
- 21-летний украинец стал единственным представителем Украины, который пробился в суперфинал.
- Медаль Гаврюка стала третьей для украинских лыжных акробатов в текущем сезоне, который завершается финалом в Лейк Плесиде перед Олимпиадой-2026.
Украинский фристайлист Ян Гаврюк завоевал дебютную медаль на уровне Кубка мира, став серебряным призером на этапе в американском Лейк Плесиде.
21-летний Ян стал единственным украинским атлетом, кто пробился в суперфинал.
Ян Гаврюк – серебряный призер Кубка мира
Ян преодолел квалификацию, показав 11-й результат. В то же время, лидеры украинской команды Дмитрий Котовский и Максим Кузнжцов допустили ошибки при приземлении и заняли 11-е и девятое места соответственно.
В борьбе за награды украинец выполнил прыжок тройное сальто назад с четырьмя винтами. Его оценили на 94,12 балла, что позволило Яну подняться на пьедестал почета.
21-летний украинец проиграл только опытному представителю Китая Синьди Вану. Третье место занял другой представитель КНР Ци Гуанпу.
Для Яна Гаврюка это второй суперфинал в карьере и первый в карьере подиум на этапах Кубка мира. До сих пор его лучшим результатом на международной арене была бронза Кубка Европы в 2024 году.
Медаль Гаврилюка стала третьей в копилке украинских лыжных акробатов в текущем сезоне на Кубке мира. Ранее золото выигрывали Александр Окипнюк на этапе в финской Руке и Дмитрий Котовский в канадском Лак-Бопорте.
В понедельник, 12 января, в Лейк Плесиде для лыжных акробатов состоится финал сезона Кубка мира. После этого фристайлистов уже будут ждать соревнования на Олимпийских играх-2026.