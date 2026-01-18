Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступления в основной сетке Australian Open-2026.

Свитолина на Australian Open-2026

В матче первого круга первая ракетка Украины в двух сетах обыграла представительницу Испании Кристину Буксу и вышла в следующий раунд турнира.

Поединок складывался для Светолиной не без труда. В первой партии украинка уступала 1:3, однако сумела сделать брейк и сравнять счет — 3:3.

После еще одного выигранного гейма Буксой на своей подаче Свитолина совершила решающий рывок и завершила сет в свою пользу — 6:4.

Второй сет прошел при полном преимуществе украинской теннисистки. Свитолина реализовала два брейка на старте и быстро повела 4:0. Разрешив сопернице взять только один гейм, Элина уверенно довела матч до победы — 6:1.

Australian Open-2026: первый круг

Элина Свитолина (Украина, 12) — Кристина Букса (Испания) 6:4, 6:1.

Эта победа продолжила удачную серию Светолиной после титула на турнире WTA 250 в Окленде – с начала сезона-2026 она выиграла шесть матчей подряд.

Для украинки это уже 12-й выход во второй круг Australian Open, тогда как в прошлом году она добралась до четвертьфинала соревнований.

Следующей соперницей Элины станет победительница пары Линда Климовичева – Франческа Джонс.

– Мне очень нравится атмосфера. Я считаю, что это самый расслабленный “мейджор” из всех: хорошие вайбы, много энергии от зрителей. Даже на квалификации полные трибуны и отличная атмосфера. Конечно, для игроков это очень приятно – выходить на корт в такой атмосфере и показывать свой лучший теннис, – цитирует теннисистку BTU.

В то же время, старт Australian Open-2026 оказался неудачным для еще двух украинок.

Даяна Ястремская уступила Елене Габриэле Русе в двух сетах, а Марта Костюк проиграла Эльге Жакемо в матче с тремя тайбрейками.

