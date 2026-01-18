Свитолина уверенно вышла во второй круг Australian Open-2026
- Элина Свитолина успешно начала выступления в основной сетке Australian Open-2026.
- Украинская теннисистка в двух сетах обыграла соперницу из Испании.
- Свитолина продолжила победную серию и вышла в следующий круг турнира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступления в основной сетке Australian Open-2026.
Свитолина на Australian Open-2026
В матче первого круга первая ракетка Украины в двух сетах обыграла представительницу Испании Кристину Буксу и вышла в следующий раунд турнира.
Поединок складывался для Светолиной не без труда. В первой партии украинка уступала 1:3, однако сумела сделать брейк и сравнять счет — 3:3.
После еще одного выигранного гейма Буксой на своей подаче Свитолина совершила решающий рывок и завершила сет в свою пользу — 6:4.
Второй сет прошел при полном преимуществе украинской теннисистки. Свитолина реализовала два брейка на старте и быстро повела 4:0. Разрешив сопернице взять только один гейм, Элина уверенно довела матч до победы — 6:1.
Australian Open-2026: первый круг
Элина Свитолина (Украина, 12) — Кристина Букса (Испания) 6:4, 6:1.
Эта победа продолжила удачную серию Светолиной после титула на турнире WTA 250 в Окленде – с начала сезона-2026 она выиграла шесть матчей подряд.
Starting strong ????
No.12 seed Elina Svitolina moves into the second round after a 6-4 6-1 win over Bucsa ????@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/56bGudSF2u
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026
Для украинки это уже 12-й выход во второй круг Australian Open, тогда как в прошлом году она добралась до четвертьфинала соревнований.
Следующей соперницей Элины станет победительница пары Линда Климовичева – Франческа Джонс.
– Мне очень нравится атмосфера. Я считаю, что это самый расслабленный “мейджор” из всех: хорошие вайбы, много энергии от зрителей. Даже на квалификации полные трибуны и отличная атмосфера. Конечно, для игроков это очень приятно – выходить на корт в такой атмосфере и показывать свой лучший теннис, – цитирует теннисистку BTU.
В то же время, старт Australian Open-2026 оказался неудачным для еще двух украинок.
Даяна Ястремская уступила Елене Габриэле Русе в двух сетах, а Марта Костюк проиграла Эльге Жакемо в матче с тремя тайбрейками.