Украинские теннисистки Александра Олейникова и Ангелина Калинина завершили выступления в первом круге теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.

Олейникова проиграла действующей чемпионке турнира Мэдисон Киз, а Калинина китаянке Синь Ю Ван.

Олейникова и Калинина выбыли из AO-2026

Александра Олейникова начала матч против Киз с рывка 4:0, но американке удалось перехватить лидерство, выиграв пять геймов подряд.

При счете 6:5 Александра подавала, но Киз оформила брейк и перевела игру на тайбрейк, который выиграла со счетом 8:6.

Вторая партия прошла по инициативе американки, которая разгромила украинку со счетом 6:1.

Ангелине Калининой после трех побед в квалификации не удалось продолжить успешную серию в основном турнире. Украинка в двух партиях проиграла китаянке Синь Ю Ван со счетом 3:6, 3:6.

В первой партии при счете 3:3 Калинина отдала две свои подачи сопернице, что позволило ей закрыть сет. Во второй партии Ангелина повела в счете с брейком 3:1, но китаянке удалось выиграть пять следующих геймов.

Для Ангелины это третий сезон подряд, когда ей не удается преодолеть первый раунд Australian Open.

Таким образом, с Открытого чемпионата Австралии по теннису уже выбыли пять украинских теннисисток. Выступления после первого круга продолжает только первая ракетка Украины Элина Свитолина.

