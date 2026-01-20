Олейникова и Калинина выбыли из Australian Open-2026 после поражений в первом круге
- Александра Олейникова выиграла стартовые геймы матча с Мэдисон Киз, но уступила действующей чемпионке AO в двух сетах.
- Ангелина Калинина после успешной квалификации проиграла Синь Ю Ван и в третий раз подряд не смогла пройти первый круг AO.
- После поражений Олейниковой и Калининой на Australian Open-2026 осталась только одна украинка – Элина Свитолина.
Украинские теннисистки Александра Олейникова и Ангелина Калинина завершили выступления в первом круге теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.
Олейникова проиграла действующей чемпионке турнира Мэдисон Киз, а Калинина китаянке Синь Ю Ван.
Олейникова и Калинина выбыли из AO-2026
Александра Олейникова начала матч против Киз с рывка 4:0, но американке удалось перехватить лидерство, выиграв пять геймов подряд.
При счете 6:5 Александра подавала, но Киз оформила брейк и перевела игру на тайбрейк, который выиграла со счетом 8:6.
Вторая партия прошла по инициативе американки, которая разгромила украинку со счетом 6:1.
Ангелине Калининой после трех побед в квалификации не удалось продолжить успешную серию в основном турнире. Украинка в двух партиях проиграла китаянке Синь Ю Ван со счетом 3:6, 3:6.
В первой партии при счете 3:3 Калинина отдала две свои подачи сопернице, что позволило ей закрыть сет. Во второй партии Ангелина повела в счете с брейком 3:1, но китаянке удалось выиграть пять следующих геймов.
Для Ангелины это третий сезон подряд, когда ей не удается преодолеть первый раунд Australian Open.
Таким образом, с Открытого чемпионата Австралии по теннису уже выбыли пять украинских теннисисток. Выступления после первого круга продолжает только первая ракетка Украины Элина Свитолина.