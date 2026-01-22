Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Календарь Кубка мира по биатлону-2025/26: расписание этапов и гонок
Первый этап Кубка мира сезона-2025/26 стартовал в шведском Эстерсунде.
Всего запланировано девять этапов, последний из которых завершится в конце марта 2026 года в норвежском Голменколлене.
Однако главными соревнованиями сезона станут биатлонные гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием этапов и гонок Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону-2025/26
Этап Кубка мира в Эстерсунде
- 29 ноября, 14:15. Эстафета 4х6 км, женщины;
- 29 ноября, 17:55. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;
- 30 ноября, 15:00. Одиночная смешанная эстафета;
- 30 ноября, 17:40. Смешанная эстафета;
- 02 декабря, 16:30. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;
- 03 декабря, 16:30. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;
- 05 декабря, 17:00. Спринт 7,5 км, женщины;
- 06 декабря, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;
- 07 декабря, 14:15. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 07 декабря, 16:15. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Хохфильцене
- 12 декабря, 12:25. Спринт 10 км, мужчины;
- 12 декабря, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 13 декабря, 13:00. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 13 декабря, 15:15. Эстафета 4х6 км, женщины;
- 14 декабря, 13:00. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;
- 14 декабря, 15:45. Гонка преследования 10 км, женщины.
Этап Кубка мира в Анси
- 18 декабря, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 19 декабря, 15:15. Спринт 10 км, мужчины;
- 20 декабря, 13:15. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 20 декабря, 15:45. Гонка преследования 10 км, мужчины;
- 21 декабря, 13:15. Масс-старт 12,5 км, женщины;
- 21 декабря, 15:45. Масс-старт 15 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Оберхофе
- 08 января, 15:10. Спринт 10 км, мужчины;
- 09 января, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 10 января, 13:00. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 10 января, 15:25. Эстафета 4х6 км, женщины;
- 11 января, 12:00. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;
- 11 января, 15:15. Гонка преследования 10 км, женщины.
Этап Кубка мира в Рупольдинге
- 14 января, 15:30. Эстафета 4х6 км, женщины;
- 15 января, 15:30. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;
- 16 января, 15:30. Спринт 7,5 км, женщины;
- 17 января, 15:30. Спринт 10 км, мужчины;
- 18 января, 13:30. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 18 января, 16:00. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Нове-Место
- 22 января, 19:15. Индивидуальная гонка короткая, 15 км, мужчины;
- 23 января, 19:15. Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, женщины;
- 24 января, 14:15. Одиночная смешанная эстафета;
- 24 января, 16:15. Смешанная эстафета;
- 25 января, 16:15. Масс-старт 15 км, мужчины;
- 25 января, 19:15. Масс-старт 12,5 км, женщины.
Этап Кубка мира в Контиолахти
- 05 марта, 18:05. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;
- 06 марта, 17:10. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;
- 07 марта, 14:40. Масс-старт 12,5 км, женщины;
- 07 марта, 16:40. Эстафета 4х7,5 км, мужчины;
- 08 марта, 14:30. Эстафета 4х6 км, женщины;
- 08 марта, 17:55. Масс-старт 15 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Отепяя
- 12 марта, 16:15. Спринт 10 км, мужчины;
- 13 марта, 16:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 14 марта, 14:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 14 марта, 17:00. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 15 марта, 13:35. Одиночная смешанная эстафета;
- 15 марта, 15:40. Смешанная эстафета.
Этап Кубка мира в Хольменколлене
- 19 марта, 17:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 20 марта, 17:15. Спринт 10 км, мужчины;
- 21 марта, 15:45. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 21 марта, 17:15. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 22 марта, 14:45. Масс-старт 12,5 км, женщины;
- 22 марта, 17:45. Масс-старт 15 км, мужчины.
Напомним, в прошлом сезоне норвежец Штурла Легрейд завоевал первый в карьере Большой хрустальный глобус.
Главную награду в женском биатлоне получила немка Франциска Пройсс.
