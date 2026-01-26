Чехия – Украина: где смотреть матч Евро-2026 по футзалу
Матч Чехия – Украина в третьем туре группового этапа Евро-2026 по футзалу состоится 28 января на Xiaomi Arena в Риге (Латвия).
Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.
Матч Чехия – Украина, где смотреть в Украине и кто покажет третью игру сборной Украины на Евро-2026 по футзалу, рассказывают Факты ICTV.
Чехия – Украина: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Чехия – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра футзальный матч будет доступен на бесплатном канале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и в кабельных сетях.
Также игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформе медиасервиса по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.
Кто прокомментирует встречу в Риге между чехами и украинцами, станет известно позже.
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв свою группу. Сине-желтые одержали шесть из шести побед над Румынией, Кипром и Германией.
Сборная Чехии в квалификации одержала шесть побед и один раз сыграла вничью с Сербией.
Первую встречу на Евро-2026 подопечные Александра Косенко неожиданно проиграли дебютанту Армении. Во втором туре сборная Украины одержала победу над командой Литвы.