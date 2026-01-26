Матч Чехия – Украина в третьем туре группового этапа Евро-2026 по футзалу состоится 28 января на Xiaomi Arena в Риге (Латвия).

Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.

Матч Чехия – Украина, где смотреть в Украине и кто покажет третью игру сборной Украины на Евро-2026 по футзалу, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Чехия – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Чехия – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футзальный матч будет доступен на бесплатном канале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Также игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформе медиасервиса по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Кто прокомментирует встречу в Риге между чехами и украинцами, станет известно позже.

Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв свою группу. Сине-желтые одержали шесть из шести побед над Румынией, Кипром и Германией.

Сборная Чехии в квалификации одержала шесть побед и один раз сыграла вничью с Сербией.

Первую встречу на Евро-2026 подопечные Александра Косенко неожиданно проиграли дебютанту Армении. Во втором туре сборная Украины одержала победу над командой Литвы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.