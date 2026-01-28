Чемпионат Европы по футзалу стартовал 21 января и продлится до 7 февраля 2026 года в Латвии, Литве и Словении. По счету это 13-й континентальный турнир под эгидой УЕФА.

В соревнованиях принимают участие 16 футзальных сборных Европы, среди которых сборная Украины. Для Латвии, Литвы и Армении это будет дебютное участие в футзальном Евро.

Действующим чемпионом Европы является команда Португалии, которая в 2022 году победила в финале Россию со счетом 4:2.

Сборная Украины на предыдущем Евро уступила в матче за бронзу испанцам. Однако в 2024 году стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2026 по футзалу.

Календарь Евро-2026 по футзалу

Групповой этап – 21-29 января;

1/4 финала – 31 января – 1 февраля;

Полуфиналы – 4 февраля;

Матч за 3-е место – 7 февраля;

Финал – 7 февраля.

Расписание и результаты матчей Евро-2026

Групповой этап Евро-2026

Команды-участницы разделили на четыре группы поровну. В стадию 1/4 финала выйдут победители квартетов, а также сборные, которые финишируют на вторых местах.

Раунд 1

Среда, 21 января

17:00. Хорватия – Франция (Группа А) – 2:2;

20:00. Латвия – Грузия (Группа А) –4:0.

Четверг, 22 января

17:00. Армения – Украина (Группа В) – 2:1;

20:00. Литва – Чехия (Группа В) – 3:3.

Пятница, 23 января

17:30. Беларусь – Бельгия (Группа С) – 0:4;

20:30. Словения – Испания (Группа С) – 1:4.

Суббота, 24 января

14:30. Италия – Португалия (Группа D) – 2:6;

17:30. Венгрия – Польша (Группа D) – 4:2.

Раунд 2

Воскресенье, 25 января

14:00. Хорватия – Грузия (Группа A) – 2:2;

14:00. Армения – Чехия (Группа B) – 5:4;

17:00. Франция – Латвия (Группа A) – 5:0;

17:00. Украина – Литва (Группа B) – 4:1.

Понедельник, 26 января

17:30. Беларусь – Испания (Группа C) – 0:2;

20:30. Бельгия – Словения (Группа C) – 4:5.

Вторник, 27 января

17:30. Венгрия – Португалия (Группа D) – 1:5;

20:30. Польша – Италия (Группа D) – 0:4.

Раунд 3

Среда, 28 января

17:30. Латвия – Хорватия (Группа A);

17:30. Грузия – Франция (Группа A);

20:30. Литва – Армения (Группа B);

20:30. Чехия – Украина (Группа B);

Четверг, 29 января

17:30. Словения – Беларусь (Группа C);

17:30. Испания – Бельгия (Группа C);

20:30. Португалия – Польша (Группа D);

20:30. Италия – Венгрия (Группа D).

