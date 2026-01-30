Матч Франция – Украина в четвертьфинале Евро-2026 по футзалу состоится 31 января на Xiaomi Arena в Риге (Латвия).

Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Матч Франция – Украина, где смотреть в Украине и кто покажет игру сине-желтых против Ле Бле за выход в полуфинал Евро-2026 по футзалу, рассказывают Факты ICTV.

Франция – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Франция – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футзальный матч будет доступен на бесплатном канале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Также игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформе медиасервиса по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Кто прокомментирует встречу в Риге между французами и украинцами, станет известно позже.

Два последних очных матча команд завершились в пользу сине-желтых. В ноябре в товарищеском матче украинцы одержали победу со счетом 3:1, а перед этим в матче за третье место на ЧМ-2024 Украина разгромила Францию 7:1 и стала бронзовым призером Мундиаля.

Сборная Украины финишировала в группе В на втором месте. Подопечные Александра Косенко неожиданно уступили Армении в стартовом матче, но одержали победы над Чехией и Литвой.

На Евро-2026 сборная Франции стартовала ничьей с хорватами. Но затем обыграла Латвию и Грузию, финишировав лидером квартета А.

