Евро-2026 по футзалу: календарь и расписание всех матчей
Чемпионат Европы по футзалу стартовал 21 января и продлится до 7 февраля 2026 года в Латвии, Литве и Словении. По счету это 13-й континентальный турнир под эгидой УЕФА.
В соревнованиях принимают участие 16 футзальных сборных Европы, среди которых сборная Украины. Для Латвии, Литвы и Армении это будет дебютное участие в футзальном Евро.
Действующим чемпионом Европы является команда Португалии, которая в 2022 году победила в финале Россию со счетом 4:2.
Сборная Украины на предыдущем Евро уступила в матче за бронзу испанцам. Однако в 2024 году стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2026 по футзалу.
Календарь Евро-2026 по футзалу
- Групповой этап – 21-29 января;
- 1/4 финала – 31 января – 1 февраля;
- Полуфиналы – 4 февраля;
- Матч за 3-е место – 7 февраля;
- Финал – 7 февраля.
Расписание и результаты матчей Евро-2026
1/4 финала
Суббота, 31 января
- 17:00. Франция (А1) – Украина (B2);
- 20:00. Армения (В1) – Хорватия (А2);
Воскресенье, 1 февраля
- 17:00. Португалия (D1) – Бельгия (C2);
- 20:30. Испания (C1) – Италия (D2).
Групповой этап Евро-2026
Команды-участницы разделили на четыре группы поровну. В стадию 1/4 финала вышли победители квартетов, а также сборные, которые финишировали на вторых местах.
Раунд 1
Среда, 21 января
- 17:00. Хорватия – Франция (Группа А) – 2:2;
- 20:00. Латвия – Грузия (Группа А) –4:0.
Четверг, 22 января
- 17:00. Армения – Украина (Группа В) – 2:1;
- 20:00. Литва – Чехия (Группа В) – 3:3.
Пятница, 23 января
- 17:30. Беларусь – Бельгия (Группа С) – 0:4;
- 20:30. Словения – Испания (Группа С) – 1:4.
Суббота, 24 января
- 14:30. Италия – Португалия (Группа D) – 2:6;
- 17:30. Венгрия – Польша (Группа D) – 4:2.
Раунд 2
Воскресенье, 25 января
- 14:00. Хорватия – Грузия (Группа A) – 2:2;
- 14:00. Армения – Чехия (Группа B) – 5:4;
- 17:00. Франция – Латвия (Группа A) – 5:0;
- 17:00. Украина – Литва (Группа B) – 4:1.
Понедельник, 26 января
- 17:30. Беларусь – Испания (Группа C) – 0:2;
- 20:30. Бельгия – Словения (Группа C) – 4:5.
Вторник, 27 января
- 17:30. Венгрия – Португалия (Группа D) – 1:5;
- 20:30. Польша – Италия (Группа D) – 0:4.
Раунд 3
Среда, 28 января
- 17:30. Латвия – Хорватия (Группа A) – 1:4;
- 17:30. Грузия – Франция (Группа A) – 1:3;
- 20:30. Литва – Армения (Группа B) – 3:3;
- 20:30. Чехия – Украина (Группа B) – 3:5;
Четверг, 29 января
- 17:30. Словения – Беларусь (Группа C) – 2:3;
- 17:30. Испания – Бельгия (Группа C) – 10:3;
- 20:30. Португалия – Польша (Группа D) 3:2;
- 20:30. Италия – Венгрия (Группа D) – 2:2.