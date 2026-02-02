Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался за возвращение России в международный футбол.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, Украинская ассоциация футбола и министр молодежи и спорта Андрей Бедный отреагировали на заявление Инфантино.

Инфантино поддержал возвращение РФ в международный футбол

— Мы должны, однозначно. Бан ничего не достиг. Он только создал больше разочарования и вражды, — добавил глава ФИФА, пишет Sky News.

Он отметил, что «если бы девушки и парни из России могли играть в футбол в других частях Европы, это бы помогло».

Инфантино выступает за пересмотр правил ФИФА и полный отказ от отстранения любых стран от международного футбола.

— (Мы должны. – Ред.) закрепить в наших уставах, что не должны никогда отстранять ни одну страну от футбола из-за действий их политических лидеров. Кто-то должен держать связи открытыми… Думаю, в нашем разделенном и агрессивном мире мы нуждаемся в мероприятиях, где люди могли бы объединяться вокруг страсти к футболу, — отметил Инфантино.

Он предлагал вернуть Россию в международный футбол в 2025 году.

Тогда на фоне переговоров о завершении войны в Украине он выразил надежду на переход «к следующей странице» с одновременным снятием санкций с РФ.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига остро отреагировал на призыв Инфантино снять запрет с России на участие в международных соревнованиях.

— 679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила, — заявил Сибига в ответ на призыв Инфантино допустить россиян к соревнованиям.

Глава МИД подчеркнул, что Россия “продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты”, несмотря на то, что РФ не прекращает войну.

— Будущие поколения будут воспринимать это как позор, напоминающий Олимпиаду 1936 года, — резюмировал Сибига.

Заявление Украинской ассоциации футбола

Украинская ассоциация футбола также отреагировала на заявление ФИФА.

— УАФ призывает ФИФА и ее президента не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины, — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что отстранение российских команд является эффективным способом давления на Россию. Зато возвращение сборных РФ угрожает безопасности и целостности турниров.

Министр Бедный ответил Инфантино

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении РФ в международный футбол.

— Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, чтобы не сказать инфантильно. Они отрывают футбол от реальности, в которой гибнут дети, — написал он.

Бедный напомнил, что россияне убили более 650 украинских спортсменов и тренеров за время полномасштабной агрессии. Среди них — более сотни футболистов.

— Например, Илья Пережогин — 10-классник мариупольской школы, который просто играл в футбол на школьном стадионе, когда туда попала российская ракета. Бывшая футзалистка Виктория Котлярова погибла вместе с мамой во время обстрела Киева 29 декабря 2023 года. Она была чемпионкой Кубка Киева по футзалу среди студентов и побеждала на турнире Студенческая лига Динамо, — отметил он.

Бедный подчеркнул, что “война – это преступление, а не политика, в то время как Россия политизирует спорт и использует его для оправдания агрессии”.

— Разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России на международные соревнования, — сказал министр.

Россия остается отстраненной от международных футбольных турниров с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Местные клубы и национальные сборные не участвуют ни в каких международных соревнованиях.

В частности, под эгидой ФИФА сборная России не играла на чемпионате мира-2022 из-за запрета в квалификации. Команда также не участвовала в отборе на ЧМ-2026.

