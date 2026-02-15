На Покровском направлении был ликвидирован бывший футболист Сергей Петров, который воевал за российскую армию против своей страны.

ВСУ ликвидировали украинского футболиста Сергея Петрова

Сергей Петров, который ранее выступал за несколько клубов УПЛ и сыграл один матч за футбольную сборную U-21, был ликвидирован на Покровском направлении во время одного из штурмов, пишет так называемая Федерация футбола Евпатории.

После начала полномасштабной войны Сергей Петров бежал в Крым, а затем добровольно присоединился к российской армии. Он не просто предал Украину и перешел в оккупационные войска по собственному желанию, а еще и записался в штурмовые бригады, которые непосредственно на поле боя уничтожают украинские города и пытают гражданских.

Как пишет Transfermarkt, нападающий был воспитанником луцкой Волыни, а также играл за кропивницкую Звезду, ПФК Львов, львовский Рух, Металлист 1925 и Агробизнес.

В общей сложности у Петрова 51 матч в УПЛ, он забил 4 гола.

Кроме того, футболист успел поиграть в чемпионате Узбекистана, а по возвращению в Крым поддерживал форму в так называемой Таврии-Энерго, которую оккупанты создали вместо украинского клуба.

Один раз выходил на поле в футболке сборной Украины U-21 против Беларуси в 2016 году.

