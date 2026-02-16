Россия целенаправленно выбирает компании и заводы США в качестве целей для атак в Украине.

Об этом сообщил американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь на совместной пресс-конференции с сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаусом в Киеве 16 февраля.

Путин атакует американский бизнес в Украине

— Очень важный момент, который мы узнали, это атаки на американский бизнес. Владимир Путин целенаправленно атакует американские заводы и офисы здесь, в Украине, ракетами и дронами, — сказал Блюменталь.

Однако он заверил, что США будут продолжать вести бизнес в Украине.

— Мы будем такими же стойкими, как и украинский народ, но американцы должны знать, что компании здесь, и некоторые из крупнейших американских брендов, были специально, неоднократно и безжалостно выбраны Россией в качестве целей, — подчеркнул сенатор.

Блюменталь добавил, что эти атаки должны вызвать больше возмущения у Соединенных Штатов, «чем мы видим сейчас».

Сенатор сообщил, что сегодня в Киеве он встретился с рядом руководителей в энергетической, военной и других сферах.

Украине нужно оказать военную помощь

Сенатор-демократ призвал оказать Украине военную помощь, чтобы усилить давление на Россию.

— Лично я считаю, что Владимир Путин не заинтересован в мире, а потому мы должны предоставлять военную помощь: крылатые ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot, больше самолетов F-16, производство дронов, широкий спектр военного вооружения, которое необходимо, — подчеркнул он.

Блюменталь отметил, что необходимо принять санкционный законопроект, “который нанесет мощный экономический удар по Владимиру Путину, чтобы заставить его сесть за стол переговоров”.

По словам политика, Путин понимает только силу, поэтому единственный путь к миру — с использованием силы.

Источник : Укрінформ

