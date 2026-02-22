В воскресенье, 22 февраля, прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2026.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026

22 февраля официально прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026. Она состояла из официальной и концертной частей.

Началась церемония с выноса флагов стран-участниц и шествием атлетов. Так, флаг Украины несли лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина.

Olympians, unite! The athletes make their entrance as Calibro 35 perform a tribute to the music of Italian cinema #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/VJiDw0wIux — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Также по традиции прошло награждение призеров Олимпийских игр. В этом году в день церемонии закрытия их получили представители и представительницы лыжных гонок, поднявшихся на подиум по итогам заключительных гонок – масс-стартов на 50 км. В частности, историческое “золото” получил Йоханнес Клебо, который взял шесть из шести возможных золотых наград на Олимпиаде-2026.

Свое “золото” также получила шведка Эбба Андерссон, которая впервые в карьере торжествовала на Олимпиаде. Причем она сделала это в историческом масс-старте на 50 км – впервые в истории зимних Олимпийских игр женщины и мужчины пробежали одну дистанцию.

The final podium of Milano Cortina 2026! The women’s and men’s 50km classic mass start medallists, centre stage in the Verona Arena. #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/qh1mhLBGcT — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

После этого состоялся спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам зимней Олимпиады – Игры-2030 состоятся во французских Альпах.

Церемония закрытия Олимпиады-2026 сопровождалась торжественными мероприятиями, которые подготовили организаторы, в частности, световыми шоу и музыкальным сопровождением. Главным акцентом церемонии закрытия стала опера.

At Milano Cortina 2026, athletes found more than medals, they found friends for life. We celebrate 17 extraordinary days of competition that have left a lasting mark. Watch LIVE! https://t.co/XeYzw5pd0S#MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/EjjWHbxVrs — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

A tribute to our incredible athletes Dancers move between mirrors and shifting columns, their reflections multiplying every step. #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/SoGgdFsD1S — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

В развлекательной программе выступали уроженец Вероны, известный рэпер Акилле Лауро, икона итальянской денс-музыки DJ Габри Понте, а также оркестр и хор фонда Arena di Verona.

The symbolic sun starts its descent into centre stage as Milano Cortina 2026 draws to a close… #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/eedFWOZE1G — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Завершилась Олимпиада погашением олимпийского огня, который принесли в амфитеатр в специальной амфоре, сделанной венецианским стеклодувом.

Общекомандный зачет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо выиграла сборная Норвегии – у нее 41 медаль, из них 18 золотых. Это рекордное количество золота, которое выигрывала любая команда за всю столетнюю историю Игр.

Украина на Олимпийских играх-2026 была представлена ​​46 спортсменами в 11 видах спорта. К сожалению, наша страна завершила соревнования в предпоследний день Олимпийских игр, не взяв ни одной медали.

