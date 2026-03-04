Руководство Формулы-1 примет решение о проведении этапов в апреле в Бахрейне и Саудовской Аравии в течение ближайших недель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет газета The Telegraph.

В Формуле-1 под вопросом два этапа

Сезон-2026 Формулы-1 стартует в Мельбурне 6-8 марта. Всего запланировано 24 этапа, но организаторы размышляют над сокращением количества Гран-при до 22-х.

Причиной стали боевые действия на Ближнем Востоке и атаки со стороны Ирана на Бахрейн и Саудовскую Аравию. Гонки в этих двух странах запланированы на 10-12 и 17-19 апреля соответственно.

Решение по этим этапам должны принять не позднее завершения Гран-при Японии, который состоится 29 марта.

В то же время, если эти этапы отменят, СМИ пишут, что рассматриваются варианты замены этапов на такие города, как Стамбул, Портимао или Имола.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем в понедельник написал в Instagram, что они находятся в тесном контакте с командами, организаторами чемпионатов и коллегами на местах, внимательно следя за развитием событий.

– Безопасность и благополучие будут определять наши решения при оценке предстоящих мероприятий, запланированных там для чемпионата мира по автогонкам на выносливость и чемпионата мира Формулы-1. Наша организация построена на единстве и общей цели. Это единство сейчас важно как никогда, – написал он.

Бен Сулай также заявил, что FIA “глубоко скорбит по поводу гибели людей и поддерживает семьи и общины, которые пострадали”, надеясь на “спокойствие, безопасность и быстрое возвращение к стабильности”.

На этой неделе британец Ландо Норрис начнет защиту своего титула, который он выиграл в финальной гонке, опередив в общем зачете Макса Ферстаппена на два очка. На предсезонных тестах хорошие результаты показали Ferrari и Mercedes.

