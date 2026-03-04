Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
- Немецкий паралимпийский комитет будет бойкотировать церемонию открытия из-за допуска РФ и Беларуси под флагами.
- Украина объявила бойкот первой, к ней присоединились еще десять стран, среди них Германия.
- Немцы примут участие только в предварительных видеозаписях стран, но не пройдут в параде наций.
Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 из-за допуска россиян и беларусов к участию в соревнованиях под своими флагами.
Об этом сообщили на официальном сайте Немецкого паралимпийского комитета.
Бойкот Парадимпиады-2026: кто присоединился
– Немецкий паралимпийский комитет критикует решение МПК допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Паралимпийских играх через вайлдкарды. Решение Генассамблеи в сентябре 2025 года и Спортивного арбитражного суда (CAS) не предусматривали никаких обязательств распределять места для этих стран, — говорится в заявлении.
После того как Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил россиянам и беларусам соревноваться на Паралимпиаде-2026 под своими флагами, Украина объявила о бойкоте церемонии открытия.
Сине-желтые заявили о намерении не участвовать в торжествах полным составом.
В МИД Украины отметили, что уже 11 стран вместе с украинцами будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Бойкот поддержали, в частности, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Канада, Хорватия и Литва.
Также к бойкоту присоединился спортивный комиссар Европейского Союза Гленн Микаллеф, назвав решение о разрешении РФ и Беларуси выступать под своими флагами “неприемлемым”.
Паралимпийская команда Германии примет участие в предварительных видеозаписях стран, которые покажут во время церемонии открытия. Однако немцы не будут участвовать в параде наций на церемонии открытия в Вероне.