Сезон Формулы-1 2026 стартует с Гран-при Австралии в марте и завершится традиционно этапом в Абу-Даби.

В Украине много поклонников автогонок, поэтому Факты ICTV рассказывают, где можно вживую следить за гонками Формулы-1, а также поддерживать любимые команды и гонщиков.

Где смотреть Формулу-1 в Украине

Формулу-1 сезона-2026 будет транслировать телеканал Setanta Sports, официальный ретранслятор королевских гонок.

Сейчас смотрят

Все квалификации, гонки и спринты Формулы-1 сезона-2026 будут доступны в прямом эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Большинство гонок и квалификаций покажут телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports+.

Трансляции Формулы-1 также доступны на официальном канале F1TV, где можно посмотреть все гоночные сессии, прямые включения с бортовых камер, командное радиообщение, повторы и другой контент.

F1TV предлагает подписчикам три пакета TV Pro, TV Premium и TV Access:

первый стоит €7,99 в месяц или €64,99 в год. Он включает весь указанный контент, а также архивы предыдущих этапов;

второй пакет стоит €89,99 в год. Предлагает тот же контент, что и второй вариант, но в качестве 4К и позволяет просматривать его на шести устройствах одновременно;

третий стоит €26,99 в год. Это пакет минимум. Здесь гонки доступны в записи и есть эксклюзивные шоу, документальные фильмы и архивы гонок.

На F1TV отсутствует украинский комментатор, однако можно слушать пилотов и руководителей команд в оригинальном звучании.

С подробным календарем Формулы-1 на сезон-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.