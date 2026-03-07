Сборная Украины блестяще начала Зимние Паралимпийские игры 2026, завоевав шесть медалей в первый соревновательный день и возглавив медальный зачет Игр.

О результатах соревнований сообщили Национальный комитет спорта инвалидов Украины и украинские спортивные СМИ.

Успехи украинцев на Паралимпиаде-2026

Ярким событием дня стал мужской спринт в парабиатлоне среди спортсменов с нарушением зрения. Украинцы заняли весь подиум, завоевав сразу три медали.

Сейчас смотрят

Победителем гонки стал Александр Казик, который финишировал с результатом 17:37,7 минуты и без единого промаха на огневых рубежах.

Для спортсмена это второе паралимпийское золото в карьере после победы на Паралимпиаде в Пекине 2022 года.

Серебряную медаль завоевал Ярослав Решетинский, который уступил победителю чуть больше минуты.

Бронзовую награду завоевал Анатолий Ковалевский. Он финишировал всего на несколько секунд позже своего партнера по команде.

Все трое украинских спортсменов прошли стрельбу без единого промаха, что и позволило им занять весь подиум.

Другие результаты украинцев на Паралимпиаде-2026

В этой гонке также выступили еще двое украинцев:

Дмитрий Суярко занял 5-е место;

Максим Мурашковский стал 7-м.

В целом в первый соревновательный день Паралимпиады-2026 украинская команда завоевала шесть медалей.

Золотые награды завоевали:

Тарас Радь — биатлон, спринт (класс сидя);

Александра Кононова — биатлон, спринт (класс стоя);

Александр Казик — биатлон, спринт (класс стоять, с нарушениями зрения).

Серебряную медаль завоевал:

Ярослав Решетинский.

Бронзовые награды получили:

Людмила Ляшенко;

Анатолий Ковалевский.

Медальный зачет после первого дня

По завершении первого соревновательного дня Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026.

На данный момент ситуация в таблице выглядит так:

Украина — 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы (6 медалей); Китай — 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы (6 медалей); Австрия — 2 золота; США — 1 золото, 1 серебро; Германия — 1 золото, 3 бронзы.

Украинская сборная имеет столько же медалей, как и Китай, но опережает соперника по количеству золотых наград.

Фото: Національний спортивний комітет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.