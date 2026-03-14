Турнир WTA 1000: Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале

На престижном турнире BNP Paribas Open серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс Элина Свитолина уступила Елене Рыбакиной.

Игра продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 5:7, 4:6.

В начале партии теннисистки после обмена брейками долгое время держали свои подачи. Однако в решающий момент Рыбакина совершила брейк при счете 5:5 и выиграла сет 7:5.

Во втором сете казахстанская теннисистка сделала два брейка на старте, контролировала ход игры и довела матч до победы – 6:4.

Стоит отметить, что соперницей Рыбакиной в финале будет Арина Соболенко (без флага), обыгравшая Линду Носкову из Чехии – 6:3, 6:4.

Свитолина и Рыбакина на теннисном корте встречаются уже в седьмой раз, на счету украинки три победы. Выход в полуфинал стал для Свитолиной вторым в карьере в Индиан-Уэллсе после 2019 года. В общей сложности наша теннисистка провела свой 14 полуфинал “тысячников” в карьере, 6 из которых она выиграла.

Этот результат позволит Свитолиной со следующей недели подняться на восьмую позицию в рейтинге WTA.

Напомним, что 13 марта Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, одолев вторую ракетку мира Игу Свентек.

Для Свитолиной это был третий полуфинал в сезоне на турнирах WTA 1000 или Грендслемах. Никогда ранее у нее не было такого количества полуфиналов в стартовые три месяца сезона.

