Украинец Роман Дегтярев одержал победу на чемпионате Европы по шахматам 2026 года, который прошел в польском Катовице.

17-летний шахматист набрал 9 очков из 11 возможных, потерпев лишь одно поражение на турнире.

На старте соревнований 17-летний украинец среди более чем 500 участников имел лишь 126-й стартовый рейтинг.

Он начал выступления на чемпионате Европы с трех побед подряд, после чего сыграл вничью с азербайджанцем Ниджатом Абасовым. Единственное поражение Дегтярев потерпел от представителя Турции Ишика Джана.

Дегтярев стал первым шахматистом без звания гроссмейстера, которому удалось выиграть чемпионат Европы. Также он стал самым низким по рейтингу победителем турнира в истории.

Выступление украинца принесло ему 2 781 рейтинговое очко.

По регламенту соревнований, шахматисты, занявшие первые 20 мест, получат путевки на Кубок мира ФИДЕ. Кроме чемпиона Романа Дегтярева, квалификацию на этот турнир прошел еще Антон Коробов, Василий Иванчук финишировал 25-м.

