Шахтер в четверг, 7 мая, сыграет ответный матч полуфинала Лиги конференций УЕФА против английского Кристал Пэлас. Игра состоится на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас – Шахтер: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Кристал Пэлас – Шахтер являются подопечные Оливера Гласнера.

На победу английской команды принимают ставки с коэффициентом 1.54. Успех украинского клуба оценивают в 5.60. Ничейный результат матча Кристал Пэлас – Шахтер в основное время – 4.43.

Согласно прогнозу букмекеров, по итогам двух встреч больше всего шансов пройти в следующий раунд имеет Кристал Пэлас – 1.03. Тогда как проход Шахтера оценивают в 11.59.

Это будет вторая очная встреча команд в истории. Всего Шахтер 20 раз играл с английскими клубами и одержал победу лишь в пяти матчах.

Для Кристал Пэлас это будет третья встреча с клубом из Украины.

Помимо первого матча с Шахтером на прошлой неделе, который завершился победой орлов со счетом 3:1, Кристал Пэлас в этом сезоне играл против киевского Динамо, выиграв 2:0.

Победитель в паре Кристал Пэлас – Шахтер встретится в финале Лиги конференций с победителем встречи Райо Вальекано – Страсбур. В первом матче испанцы минимально обыграли соперника со счетом 1:0.

