Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого круга Марта Костюк одолела польскую теннисистку Игу Швьонтек со счетом 7:5, 6:1.

Для украинки эта победа стала первой над Швьонтек в карьере. До этого теннисистки трижды встречались на корте, и все матчи завершались в пользу польки.

Кроме того, Костюк продлила свою победную серию на грунтовом покрытии до 16 матчей.

Также это шестая победа Марты над соперницей из первой пятерки мирового рейтинга и уже третья в 2026 году.

Марта Костюк стала лишь второй украинской теннисисткой, которой удалось добраться до четвертьфинала Ролан Гаррос.

Первой такого результата достигала Элина Свитолина, которая пять раз играла на этой стадии турнира — в 2015, 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.

Для Костюк предстоящий матч станет вторым четвертьфиналом турниров Grand Slam в карьере. Впервые она добралась до этой стадии на Australian Open в 2024 году.

Следующую соперницу украинка определит результат матча между Элиной Свитолиной и Белиндой Бенчич.

Ранее Марта Костюк успешно стартовала на Ролан Гаррос-2026, победив представительницу Испании Оксану Селехметьеву в двух сетах — 6:2, 6:3.

Благодаря той победе украинка впервые за последние два года преодолела стартовый раунд французского мэйджора и прервала серию неудач в Париже.

Тогда же Костюк продлила свою беспроигрышную серию на грунтовом покрытии до 13 матчей, что стало ее личным рекордом.

