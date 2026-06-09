Вторая ракетка Украины Марта Костюк не выступит на турнире WTA 500 в Лондоне. Украинская теннисистка снялась с соревнований из-за травмы правой лодыжки.

Марта Костюк не выступит на турнире WTA 500

Костюк должна была начать травяной сезон матчем первого круга против 17-летней британской теннисистки Мики Стойсавлевич, однако из-за травмы отказалась от участия еще до старта турнира.

Ее место в основной сетке займет хорватская теннисистка Донна Векич.

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К турниру в Лондоне Марта Костюк подходила после самого успешного отрезка сезона в своей карьере.

Она стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде и одержала 17 побед подряд на грунтовом покрытии.

Прервалась ее победная серия лишь в полуфинале Ролан Гаррос, где украинка уступила в двух сетах “нейтральной” Мирре Андреевой.

В конце июня Марта Костюк должна выступить на Уимблдоне, где в шестой раз подряд попадет сразу в основную сетку.

Лучшим результатом украинки на этом турнире является выход в третий круг (в 2023 и 2024 годах), тогда как в прошлом году она завершила выступление уже в первом раунде.

Напомним, 2 июня Марта Костюк обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос.

Это стало первым случаем в истории, когда представительница Украины дошла до полуфинала Ролан Гаррос.

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