Марта Костюк не выступит на турнире WTA 500 в Лондоне: в чем причина
- Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне из-за травмы правой лодыжки.
- Ее место в основной сетке турнира займет хорватская теннисистка Донна Векич.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк не выступит на турнире WTA 500 в Лондоне. Украинская теннисистка снялась с соревнований из-за травмы правой лодыжки.
Марта Костюк не выступит на турнире WTA 500
Костюк должна была начать травяной сезон матчем первого круга против 17-летней британской теннисистки Мики Стойсавлевич, однако из-за травмы отказалась от участия еще до старта турнира.
Ее место в основной сетке займет хорватская теннисистка Донна Векич.
К турниру в Лондоне Марта Костюк подходила после самого успешного отрезка сезона в своей карьере.
Она стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде и одержала 17 побед подряд на грунтовом покрытии.
Прервалась ее победная серия лишь в полуфинале Ролан Гаррос, где украинка уступила в двух сетах “нейтральной” Мирре Андреевой.
В конце июня Марта Костюк должна выступить на Уимблдоне, где в шестой раз подряд попадет сразу в основную сетку.
Лучшим результатом украинки на этом турнире является выход в третий круг (в 2023 и 2024 годах), тогда как в прошлом году она завершила выступление уже в первом раунде.
Напомним, 2 июня Марта Костюк обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос.
Это стало первым случаем в истории, когда представительница Украины дошла до полуфинала Ролан Гаррос.