Усик встретился с Трампом в Белом доме
- Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Белом доме.
- Фото со встречи опубликовала советник президента США Марго Мартин.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
О встрече сообщила помощница президента США и советник по коммуникациям Марго Мартин в соцсети X.
Встреча Усика с Трампом: что известно
В четверг, 12 июня, Марго Мартин опубликовала фотографию из Овального кабинета, на которой Дональд Трамп позирует вместе с украинским боксером Александром Усиком.
В заметке она написала:
— Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.
Других объяснений или подробностей Белый дом не обнародовал.
Сам Усик также пока не комментировал содержание встречи и не объяснял цель своего визита.
Однако перед этим украинский боксер сообщил о еще одном знаковом событии во время пребывания в США — посещении Пентагона.
— Впервые посещаю Пентагон. Трудно передать эмоции словами — масштабы действительно впечатляют, — написал спортсмен в соцсетях.
Что известно о турнире UFC возле Белого дома
Встреча Усика и Трампа состоялась за два дня до проведения турнира UFC Freedom 250, который запланирован на 14 июня на территории Белого дома.
Для проведения поединков на южной лужайке установили специальную арену с восьмигранным рингом диаметром девять метров и навесной конструкцией с освещением и большими экранами.
По данным организаторов, событие приурочили к 80-летию Дональда Трампа и праздничным мероприятиям, связанным с 250-летием независимости США.
Ожидается, что непосредственно возле Белого дома поединки смогут посмотреть около 4,3 тыс. человек, а еще десятки тысяч — в фан-зоне рядом.
Также госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил партнерское соглашение между американскими властями и UFC по международному продвижению смешанных единоборств.
Фото: Марго Мартин