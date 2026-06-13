Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

О встрече сообщила помощница президента США и советник по коммуникациям Марго Мартин в соцсети X.

Встреча Усика с Трампом: что известно

В четверг, 12 июня, Марго Мартин опубликовала фотографию из Овального кабинета, на которой Дональд Трамп позирует вместе с украинским боксером Александром Усиком.

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В заметке она написала:

— Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

Других объяснений или подробностей Белый дом не обнародовал.

Сам Усик также пока не комментировал содержание встречи и не объяснял цель своего визита.

Однако перед этим украинский боксер сообщил о еще одном знаковом событии во время пребывания в США — посещении Пентагона.

— Впервые посещаю Пентагон. Трудно передать эмоции словами — масштабы действительно впечатляют, — написал спортсмен в соцсетях.

Что известно о турнире UFC возле Белого дома

Встреча Усика и Трампа состоялась за два дня до проведения турнира UFC Freedom 250, который запланирован на 14 июня на территории Белого дома.

Для проведения поединков на южной лужайке установили специальную арену с восьмигранным рингом диаметром девять метров и навесной конструкцией с освещением и большими экранами.

По данным организаторов, событие приурочили к 80-летию Дональда Трампа и праздничным мероприятиям, связанным с 250-летием независимости США.

Ожидается, что непосредственно возле Белого дома поединки смогут посмотреть около 4,3 тыс. человек, а еще десятки тысяч — в фан-зоне рядом.

Также госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил партнерское соглашение между американскими властями и UFC по международному продвижению смешанных единоборств.

Фото: Марго Мартин

Источник : AP

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