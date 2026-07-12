Федерация биатлона Украины отреагировала на ситуацию вокруг бывшей спортсменки сборной Юлии Журавок, которая после завершения карьеры переехала в Россию и стала работать там тренером.

ФБУ отреагировала на работу биатлонистки Журавок в РФ

В начале июля стало известно, что Журавок тренирует спортсменов в российском клубе, основанном военнослужащим РФ Евгением Лисаком. Биатлонистка заявила, что сознательно выбрала работу в России и не жалеет о своем решении, однако впоследствии удалила сообщение.

— Отмечаем, что Юлия Журавок с 2022 года прекратила выступления в сборной Украины и с этого момента Федерация биатлона Украины не имеет к ней никакого отношения. Возобновление выступлений за национальную сборную Украины было невозможно из-за наличия у Юлии Журавок российского гражданства, — говорится в сообщении Федерации биатлона Украины в Telegram.

В Федерации биатлона Украины отметили, что Журавок прекратила выступления за национальную сборную в 2022 году и с тех пор не имеет никакого отношения к организации. Ее возврат в состав сборной был невозможен из-за наличия российского гражданства.

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В федерации отметили, что дальнейшая профессиональная деятельность спортсменки – ее личный выбор, к которому организация не причастна.

Также в ФБУ прокомментировали реакции некоторые украинских спортсменов и тренеров, в частности Валентины Семеренко и Валерия Дмитренко, в виде лайка на сообщение Журавок.

Со спортсменами и тренерами провели личные беседы. Некоторые из них объяснил, что поставил лайк случайно во время просмотра ленты. В федерации подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны подобные действия справедливо вызывают негативную реакцию болельщиков.

ФБУ также заверила, что и дальше будет выступать против возвращения российских биатлонистов в международные соревнования.

Напомним, что ранее бывшая украинская биатлонистка Юлия Журавок, которая завершила карьеру в 2022 году, переехала в Россию и работает там тренером по биатлону в клубе, связанном с армией.

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