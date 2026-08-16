Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в немецком Франкфурте-на-Майне. Эта награда стала первой сборной Украины на этом турнире.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастике

Спортсменка завоевала первое место в упражнении с обручем, получив за свое выступление 30.700 балла.

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В борьбе за золотую медаль Онофрийчук опередила итальянку Софию Раффаэли (30.500) и представительницу Германии Дарью Варфоломеев (30.400).

Это первая золотая победа 18-летней гимнастки на чемпионатах мира по карьере. В 2025 году она стала бронзовым призером соревнований.

Кроме того, гимнастка принесла Украине первую победу на мировых первенствах с 2013 года. В последний раз это удавалось Анне Ризадиновой в упражнении с обручем.

В дальнейшем украинскую гимнастку ждет еще один финал – выступление с булавами.

14 августа украинская гимнастка Таисия Онофрийчук заняла четвертое место в финале личного многоборья на чемпионате мира. Итоговый результат спортсменки составил 116 050 балла.

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