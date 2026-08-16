Украинка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
- Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала "золото" в упражнении с обручем на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне, принеся Украине первую награду на этом турнире.
- Этот триумф стал первой победой Украины на мировых первенствах с 2013 года, а впереди 18-летнюю спортсменку ждет еще один финал в упражнениях с булавами.
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в немецком Франкфурте-на-Майне. Эта награда стала первой сборной Украины на этом турнире.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
Спортсменка завоевала первое место в упражнении с обручем, получив за свое выступление 30.700 балла.
В борьбе за золотую медаль Онофрийчук опередила итальянку Софию Раффаэли (30.500) и представительницу Германии Дарью Варфоломеев (30.400).
Это первая золотая победа 18-летней гимнастки на чемпионатах мира по карьере. В 2025 году она стала бронзовым призером соревнований.
Кроме того, гимнастка принесла Украине первую победу на мировых первенствах с 2013 года. В последний раз это удавалось Анне Ризадиновой в упражнении с обручем.
В дальнейшем украинскую гимнастку ждет еще один финал – выступление с булавами.
14 августа украинская гимнастка Таисия Онофрийчук заняла четвертое место в финале личного многоборья на чемпионате мира. Итоговый результат спортсменки составил 116 050 балла.