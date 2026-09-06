Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на US Open-2026 в четвертом раунде. В матче 1/8 финала она в трех сетах уступила шестой ракетке мира, чешке Линде Носковой.

Марта Костюк выбыла из US Open-2026

Первый сет матча Марта Костюк — Линда Носкова длился 55 минут и проходил в равной борьбе. Костюк дважды теряла собственную подачу, но оба раза сразу отвечала обратным брейком.

В решающей партии Носкова вела 5:3. Костюк отыграла три матчбола, но с четвертой попытки чешка завершила поединок победой.

Сейчас смотрят

US Open-2026. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, 11) — Линда Носкова (Чехия, 6) — 1:2 (5:7, 7:5, 4:6)

После этой победы Носкова впервые вышла вперед в очных встречах с Костюком. Ранее теннисистки обменялись победами на Уимблдоне и турнире в Мадриде, где украинка обыграла чешку в четвертьфинале на пути к своему первому титулу серии WTA 1000.

Костюк завершила US Open-2026, повторив свой лучший результат на турнире — выход в четвертый раунд.

В четвертьфинале Носкова сыграет против первой ракетки мира Арины Сабаленко. В двух предыдущих очных матчах чешка ей уступала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.