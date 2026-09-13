Украинские художественные гимнастки завоевали девять наград на соревнованиях в чешском Брно. Одной из главных героинь Гран-при стала Таисия Онофрийчук, которая трижды поднялась на высшую ступеньку пьедестала.

Онофрийчук выиграла три золота Гран-при у Брно

Таисия Онофрийчук добавила два “золота” в отдельных финалах Гран-при по художественной гимнастике в Брно.

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Еще две награды Украине принесла Полина Карика. Гимнастка взяла “серебро” во время упражнений с обручем и “бронзу” в соревнованиях с мячом.

В финале с лентой украинки остались вне тройки призеров. Таисия Онофрийчук заняла пятое место, а Анастасия Икан – шестое.

Победительницей многоборий на этапе Гран-При в Брно стала Таисия Онофрийчук, Полина Карика остановилась за шаг от пьедестала, а Анастасия Икан показала 8-й результат.

Серебро многоборья взяла в борьбе гимнастка из Казахстана кмарал Эрекешева, а бронзу — полька Лилиана Левинская.

Гран-при в Брно проходил 12-13 сентября. За Украину на взрослых соревнованиях выступали Онофрийчук, Карика и Икан.

Как выступили украинские юниорки в Брно

Параллельно в Брно прошел международный турнир среди юниорок. В финалах отдельных видов украинские спортсменки также собрали четыре награды.

София Странская стала двукратной победительницей — в упражнениях с булавами и лентой. Еще одно золото Украине принесла Варвара Чубарова в финале с мячом, а Марта Швачко завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем.

Таким образом, в Брно Украина завоевала 9 медалей: шесть золотых, серебряную и две бронзовые медали.

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