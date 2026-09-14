Олимпийские спортсмены осудили рекламный ролик о спортивных ставках, в котором американская актриса Сидни Свини появляется обнаженной, представляя различные виды спорта.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Спортсмены критикуют рекламу с Сидни Свини

В рекламе американской компании Novig, специализирующейся на рынке спортивных прогнозов, Свини изображена в минимальной одежде или вовсе без нее. В ролике актриса имитирует занятия различными видами спорта обнажённой.

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Рекламу широко критикуют за сексуализацию женского спорта. В частности, чемпионка мира и Олимпиады по плаванию Ариарне Титмус заявила, что считала такой тип “глупого” маркетинга делом прошлого.

– Не могу описать, как меня бесит это видео. Это не только удар по лицу для каждой женщины, посвятившей свою жизнь совершенствованию мастерства, но и для каждой женщины, которая любит спорт за то, чем он является на самом деле – командную работу, дружбу, преданность, совершенство, единство. Как мы можем жить в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта до сих пор являются нормой? – написала Титмус в Instagram.

Некоторые спортсменки не только осудили эту рекламу, но и использовали ее как повод, чтобы подчеркнуть высокий уровень женского спорта.

Вдохновившись американской гимнасткой Грейси Крамер, которая инициировала волну ответов под лозунгом “вот как выглядит женщина в спорте”, австралийская олимпийская пловчиха Лани Паллистер опубликовала в Instagram видео о своем режиме тренировок, соревнованиях и медалях.

View this post on Instagram A post shared by Lani Pallister OAM OLY (@lanipallister)

Спринтерша Бри Риццо также опубликовала подборку самых ярких моментов своей карьеры на беговой дорожке.

Серебряная призерка по водному поло Тилли Кирнс написала: “Я, черт возьми, просто ненавижу новую спортивную рекламу Сидни Свини”. Чемпионка мира по боксу Скай Николсон отметила, что негативная реакция связана с высмеиванием женщин в спорте, а не с оценкой их внешности.

– Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря занятиям спортом, и тем, чтобы использовать секс для продвижения спорта, — написала она в Instagram.

Некоторые пользователи социальных сетей высказывали мнение, что гнев следует направить на компанию Novig, а не на Свини. Однако другие указывали, что актриса является не только лицом кампании, но и присоединилась к проекту в качестве “стратегического партнера и акционера”.

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