Жена украинского боксера Александра Усика — Екатерина Усик — показала их поврежденный дом в результате очередной атаки РФ.

Последствиями российской атаки Усик поделилась на своей странице в Instagram.

Поврежден дом Екатерины и Александра Усиков из-за обстрела РФ

Екатерина Усик выложила фотографию, на которой видно изуродованное стекло на входной двери, покрывшееся паутиной глубоких трещин.

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Кадр она дополнила эмодзи разбитого сердца и лаконичной подписью.

— Home, — подписала фотографию Екатерина Усик.

Это уже не впервые, когда недвижимость семьи Усиков терпит ущерб из-за вооруженной агрессии РФ.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году их дом в Ворзеле был захвачен российскими оккупантами, устроившими там погром и изуродовавшими имущество.

Нынешнее повреждение Екатерина Усик зафиксировала сразу после возвращения из Испании, где супруги отмечали розовую свадьбу — 17 лет со дня бракосочетания.

Фото: Екатерина Усик

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