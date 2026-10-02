Жена Александра Усика показала поврежденный дом после российской атаки
Жена украинского боксера Александра Усика — Екатерина Усик — показала их поврежденный дом в результате очередной атаки РФ.
Последствиями российской атаки Усик поделилась на своей странице в Instagram.
Поврежден дом Екатерины и Александра Усиков из-за обстрела РФ
Екатерина Усик выложила фотографию, на которой видно изуродованное стекло на входной двери, покрывшееся паутиной глубоких трещин.
Кадр она дополнила эмодзи разбитого сердца и лаконичной подписью.
— Home, — подписала фотографию Екатерина Усик.
Это уже не впервые, когда недвижимость семьи Усиков терпит ущерб из-за вооруженной агрессии РФ.
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году их дом в Ворзеле был захвачен российскими оккупантами, устроившими там погром и изуродовавшими имущество.
Нынешнее повреждение Екатерина Усик зафиксировала сразу после возвращения из Испании, где супруги отмечали розовую свадьбу — 17 лет со дня бракосочетания.
Фото: Екатерина Усик