Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна объявил о завершении карьеры в каратэ. Это произошло после завоевания золота на этапе Серии А в Зальцбурге.

О своем решении Горуна сообщил на странице в Instagram.

Горуна объявил о завершении карьеры

– У каждой хорошей истории есть свой конец. А моя история с каратэ была невероятной. Столько лет, поединков, побед, поражений, уроков, людей и воспоминаний, которые навсегда останутся со мной. Но самое главное — я благодарен за все это. Теперь пришло время для следующей главы, – написал Станислав.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

37-летний Горуна не выступал на официальных соревнованиях в течение двух лет. В Зальцбурге он был заявлен в новой для себя категории — до 87 кг.

На пути к финалу Горуна одержал пять побед, а в решающем поединке победил земляка Валерия Сонного.

До этого турнира Горуна в последний раз соревновался в ноябре 2024 года на командном Кубке мира в испанской Памплоне, где получил травму колена.

Станислав Горуна — первый и единственный украинский каратист, завоевавший олимпийскую медаль среди мужчин. Тогда каратэ включили в программу Олимпиады в Токио по просьбе организаторов, поэтому его бронза имеет историческое значение.

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