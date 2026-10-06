Вадима Гутцайта повторно избрали на должность президента Национального олимпийского комитета Украины. Он будет возглавлять НОК в течение следующих четырех лет – до 2030 года.

Об этом сообщает официальный Telegram канал Национального олимпийского комитета Украины.

Вадим Гутцайт переизбран президентом НОК Украины

Соответствующее решение о переизбрании Гутцайта президентом Национального олимпийского комитета приняли 6 октября во время 43-й Отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.

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Голоса распределились следующим образом:

за – 164;

против – 0;

воздержались – 2.

Таким образом Вадим Гутцайт продолжит руководить НОК Украины второй срок подряд.

Национальный олимпийский комитет Украины он впервые возглавил в 2022 году.

Во время заседания Генеральной ассамблеи делегаты также избрали новый руководящий состав организации:

Алексей Перевозцев – первый вице-президент;

Алексей Днепров – вице-президент;

Александр Крикун – вице-президент;

Мария Булатова – вице-президент.

Кроме того, участники ассамблеи утвердили новый состав Исполнительного комитета НОК Украины, в который вошел 21 представитель украинского спортивного сообщества.

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