Вадима Гутцайта переизбрали президентом НОК Украины на 2026-2030 годы
- Вадима Гутцайта переизбрали президентом Национального олимпийского комитета Украины на второй срок подряд, который продлится с 2026 до 2030 годов.
- Во время Отчетно-выборной Генеральной ассамблеи делегаты также избрали четырех вице-президентов и утвердили новый состав Исполнительного комитета.
Вадима Гутцайта повторно избрали на должность президента Национального олимпийского комитета Украины. Он будет возглавлять НОК в течение следующих четырех лет – до 2030 года.
Об этом сообщает официальный Telegram канал Национального олимпийского комитета Украины.
Вадим Гутцайт переизбран президентом НОК Украины
Соответствующее решение о переизбрании Гутцайта президентом Национального олимпийского комитета приняли 6 октября во время 43-й Отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.
Голоса распределились следующим образом:
- за – 164;
- против – 0;
- воздержались – 2.
Таким образом Вадим Гутцайт продолжит руководить НОК Украины второй срок подряд.
Национальный олимпийский комитет Украины он впервые возглавил в 2022 году.
Во время заседания Генеральной ассамблеи делегаты также избрали новый руководящий состав организации:
- Алексей Перевозцев – первый вице-президент;
- Алексей Днепров – вице-президент;
- Александр Крикун – вице-президент;
- Мария Булатова – вице-президент.
Кроме того, участники ассамблеи утвердили новый состав Исполнительного комитета НОК Украины, в который вошел 21 представитель украинского спортивного сообщества.