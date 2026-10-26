Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун, который в прошлом году сменил спортивное гражданство, чтобы выступать за Хорватию, завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

За свое выступление он получил 14,900 балла.

Ковтун сфотографировался с россиянином и китайцем

Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в Роттердаме (Нидерланды).

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В финале упражнений на параллельных брусьях победил китаец Цзоу Цзиньюань, набрав 15,733 балла. Бывший украинец уступил представителю КНР 0,833 балла.

Бронзовая медаль в этой дисциплине досталась “нейтральному” спортсмену из России Даниэлю Маринову (14,866).

Во время церемонии награждения Ковтун не стеснялся позировать в компании россиянина на подиуме.

Илья Ковтун выступал за Украину на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях.

Он также является четырехкратным чемпионом Европы в составе сборной Украины и призером чемпионатов мира. После Олимпиады в Париже Илья Ковтун решил сменить гражданство и выступать за Хорватию.

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