Ковтун сфотографировался с россиянином после серебра ЧМ для Хорватии
- Илья Ковтун получил серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях.
- Победу в финале одержал китаец Цзоу Цзиньюань, а бронзу завоевал "нейтральный атлет" Даниэль Маринов.
Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун, который в прошлом году сменил спортивное гражданство, чтобы выступать за Хорватию, завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
За свое выступление он получил 14,900 балла.
Ковтун сфотографировался с россиянином и китайцем
Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в Роттердаме (Нидерланды).
В финале упражнений на параллельных брусьях победил китаец Цзоу Цзиньюань, набрав 15,733 балла. Бывший украинец уступил представителю КНР 0,833 балла.
Бронзовая медаль в этой дисциплине досталась “нейтральному” спортсмену из России Даниэлю Маринову (14,866).
Во время церемонии награждения Ковтун не стеснялся позировать в компании россиянина на подиуме.
Илья Ковтун выступал за Украину на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях.
Он также является четырехкратным чемпионом Европы в составе сборной Украины и призером чемпионатов мира. После Олимпиады в Париже Илья Ковтун решил сменить гражданство и выступать за Хорватию.