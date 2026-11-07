Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет на итоговом турнире WTA вместо представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая снялась с соревнований из-за болезни.

Об этом сообщает Telegram-канал Ukrainian Tennis.

Марта Костюк сыграет на итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк заменит в группе представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая не сможет продолжить выступления из-за болезни.

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По информации Ukrainian Tennis, уже 8 ноября Костюк должна сыграть против чешской теннисистки Линды Носковой.

В дальнейшем украинку ждут матчи против американок Коко Гофф и Джессики Пегулы.

Ранее Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг WTA по состоянию на 2 ноября 2026 года.

Марта Костюк сохранила десятое место в мировом рейтинге, набрав 3 910 очков. Первой ракеткой Украины осталась Элина Свитолина, которая заняла шестую строчку с 5 121 очком.

Елена Рыбакина возглавляла рейтинг WTA с 8 099 очками.

Будущие соперницы Костюк тоже входили в первую десятку: Коко Гофф занимала четвертое место, Джессика Пегула — пятое, а Линда Носкова — восьмое.