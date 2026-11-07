Украинка Марта Костюк заменит первую ракетку мира на итоговом турнире WTA
- Марта Костюк заменит Елену Рыбакину на итоговом турнире WTA.
- Первый матч украинки запланирован против Линды Носковой 8 ноября.
Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет на итоговом турнире WTA вместо представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая снялась с соревнований из-за болезни.
Об этом сообщает Telegram-канал Ukrainian Tennis.
Марта Костюк сыграет на итоговом турнире WTA
Украинская теннисистка Марта Костюк заменит в группе представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая не сможет продолжить выступления из-за болезни.
По информации Ukrainian Tennis, уже 8 ноября Костюк должна сыграть против чешской теннисистки Линды Носковой.
В дальнейшем украинку ждут матчи против американок Коко Гофф и Джессики Пегулы.
Ранее Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг WTA по состоянию на 2 ноября 2026 года.
Марта Костюк сохранила десятое место в мировом рейтинге, набрав 3 910 очков. Первой ракеткой Украины осталась Элина Свитолина, которая заняла шестую строчку с 5 121 очком.
Елена Рыбакина возглавляла рейтинг WTA с 8 099 очками.
Будущие соперницы Костюк тоже входили в первую десятку: Коко Гофф занимала четвертое место, Джессика Пегула — пятое, а Линда Носкова — восьмое.