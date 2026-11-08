Чемпион мира 2025 года и гонщик McLaren Ландо Норрис опередил Макса Ферстаппена и одержал победу на Гран-при Сан-Паулу, прошедшем в дождливых условиях.

Команда Mercedes по итогам этой гонки обеспечила себе титул чемпионов Кубка конструкторов 2026 года.

Норрис – победитель Гран-при Сан-Паулу

26-летний Норрис одержал свою третью победу в сезоне на автодроме имени Жозе Карлоса Пасе. Британец победил с преимуществом в 14,6 секунды, стартовав с поул-позиции.

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Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поднялся на вторую ступеньку подиума, стартовав с 21-й позиции на решетке, а его напарник по команде Изак Хаджар обеспечил Red Bull двойное место на подиуме.

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Гонщики Mercedes Джордж Рассел и Кими Антонелли финишировали на четвёртом и пятом местах соответственно. Причём последний успел дважды вылететь с трассы — первый раз ещё до старта, — хотя на старте сумел обойти Норриса.

Оскар Пиастри (McLaren) занял шестое место, опередив Шарля Леклера. Пилот Ferrari обогнал Лиама Лоусона на предпоследнем круге, хотя в самом начале тот шел вторым.

Льюис Хэмилтон финишировал в своей 400-й гонке на девятой позиции. Гонщик Ferrari сумел пробиться в очковую зону, стартовав 20-м и после разворота на трассе. Также в очковой зоне оказался Нико Хюлькенберг на Audi.

Что касается Mercedes, то команда в девятый раз в истории стала победителем Кубка конструкторов. Это позволило серебряным стрелам сравняться по количеству титулов с Williams.

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