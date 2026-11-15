Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали на этапе Кубка мира в Китае. В поединке за третье место украинки обыграли представительниц России со счетом 39:32.

Кубок мира по фехтованию: украинки победили россиянок 39:32

В состав украинской команды вошли Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и Яна Шемякина.

На пути к пьедесталу сборная Украины победила Польшу (45:36), а затем с таким же счетом одолела Южную Корею в четвертьфинале. В борьбе за выход в финал украинские шпажистки уступили Венгрии (33:41) и получили шанс сразиться за бронзу в матче против россиянок.

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Перед заключительным поединком украинки имели преимущество в два укола. Решающее сражение проводила Анна Максименко, которая противостояла Айзанат Муртазаевой. Накануне украинка уже побеждала эту соперницу в личном турнире.

Максименко удалось увеличить преимущество сборной Украины до семи уколов и обеспечить команде победу со счетом 39:32. Противостояние завершилось досрочно.

В личных соревнованиях на этом этапе Кубка мира Максименко заняла пятое место.

Завоеванная бронза стала для женской сборной Украины первой командной наградой на Кубке мира за два сезона. В последний раз украинские спортсменки поднимались на пьедестал в 2024 году, когда добыли в борьбе серебро в Ванкувере. Годом ранее на этом же турнире украинки завоевали бронзу.

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