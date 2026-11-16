В статусе мамы: Ольга Харлан объявила о возвращении в фехтованиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Фехтовальщица Ольга Харлан объявила о возвращении в большой спорт после рождения ребенка.
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан вновь будет выступать на международных соревнованиях после длительного перерыва.
Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
Ольга Харлан возвращается в спорт
По словам фехтовальщицы, ровно два года назад она в последний раз участвовала в международных соревнованиях. С тех пор Харлан мечтала вернуться к выступлениям, однако не спешила раскрывать свои планы.
Теперь спортсменка подтвердила, что снова будет соревноваться, но уже в новом статусе — мамы.
— Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы, — написала Ольга Харлан.
Фехтовальщица понимает, что возвращение будет непростым, однако трудности ее не пугают.
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Первые соревнования после перерыва Харлан анонсировала во французском Орлеане.
Напомним, самая титулованная украинская спортсменка, фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан в этом году впервые стала мамой.
О рождении ребенка она вместе со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, сообщила в соцсетях.
14 июня у пары родилась дочь, которую назвали Арианной.
Ольга Харлан и Луиджи Самеле вместе уже более шести лет. Осенью 2024 года пара объявила о помолвке, однако свадьбу пока не сыграла.
О беременности олимпийская чемпионка сообщила в феврале этого года.