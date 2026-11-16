Фехтовальщица Ольга Харлан объявила о возвращении в большой спорт после рождения ребенка.

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан вновь будет выступать на международных соревнованиях после длительного перерыва.

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Сейчас смотрят

Ольга Харлан возвращается в спорт

По словам фехтовальщицы, ровно два года назад она в последний раз участвовала в международных соревнованиях. С тех пор Харлан мечтала вернуться к выступлениям, однако не спешила раскрывать свои планы.

Теперь спортсменка подтвердила, что снова будет соревноваться, но уже в новом статусе — мамы.

— Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы, — написала Ольга Харлан.

Фехтовальщица понимает, что возвращение будет непростым, однако трудности ее не пугают.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga / Ukrainian fencer 🇺🇦🤺 (@olgakharlan)

Первые соревнования после перерыва Харлан анонсировала во французском Орлеане.

Напомним, самая титулованная украинская спортсменка, фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан в этом году впервые стала мамой.

О рождении ребенка она вместе со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, сообщила в соцсетях.

14 июня у пары родилась дочь, которую назвали Арианной.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле вместе уже более шести лет. Осенью 2024 года пара объявила о помолвке, однако свадьбу пока не сыграла.

О беременности олимпийская чемпионка сообщила в феврале этого года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.