Украинский защитник Юта Джаз Святослав Михайлюк набрал 39 очков в матче, установив рекорд результативности среди украинцев за всю историю выступлений в НБА.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НБА против Даллас Маверикс.

Михайлюк провел результативный матч в НБА

Михайлюк не попал в стартовую пятерку и начал игру со скамейки запасных в первой четверти. На площадку он вышел за 5:25 до перерыва.

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Всего Михайлюк провел на паркете 32 минуты, реализовав 2 из 8 двухочковых, 10 из 15 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Также на его счету пять подборов и три передачи.

Большинство очков Святослав набрал в заключительной четверти — 23 очка. Однако результативные действия Михайлюка не спасли его команду от поражения со счетом 114:116.

Отметим, что 39 очков за один матч в НБА от украинского баскетболиста стали новым рекордом. С 2019 года это достижение принадлежало Алексею Леню (33 очка).

Кроме того, десять точных дальних бросков за игру стали личным рекордом баскетболиста в НБА и вторым показателем в истории Юта Джаз.

Следующий матч Юта проведет против бывшей команды Михайлюка – Лос-Анджелес Лейкерс – в ночь на вторник, 24 ноября.