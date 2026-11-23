Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан опубликовала открытое обращение к первой леди США Мелании Трамп.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Харлан обратилась к Мелании Трамп

Спортсменка опубликовала эмоциональный призыв к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с просьбой помочь спасти мирных жителей из гуманитарной ловушки, созданной Россией.

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– Я обращаюсь к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с призывом помочь освободить мирных жителей из оккупированной Кинбурнской косы и других оккупированных Россией территорий Украины. На этих землях из-за действий страны-агрессора сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Люди вынуждены жить в изоляции, без надлежащей помощи и безопасности, – написала она.

Харлан подчеркнула, что для спасения людей, которые до сих пор находятся в оккупации, необходимы международная поддержка и немедленные решительные действия.

Она также призвала каждого распространять эту информацию, чтобы весь мир узнал о гуманитарной катастрофе на Кинбурнской косе и судьбе ее жителей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga / Ukrainian fencer 🇺🇦🤺 (@olgakharlan)

Напомним, недавно Мелания Трамп выступила посредником в организации локального гуманитарного перемирия во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, которое длилось в конце октября 2026 года.

Целью инициативы была доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданского населения, в частности детей и пожилых людей, из оккупированного города.

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