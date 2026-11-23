Харлан призвала Меланию Трамп помочь освободить жителей оккупированной Кинбурнской косыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Ольга Харлан лично обратилась к первой леди США Мелании Трамп с призывом помочь украинцам, находящимся под оккупацией.
- Олимпийская чемпионка привлекла внимание к гуманитарной ситуации на Кинбурнской косе.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан опубликовала открытое обращение к первой леди США Мелании Трамп.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Харлан обратилась к Мелании Трамп
Спортсменка опубликовала эмоциональный призыв к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с просьбой помочь спасти мирных жителей из гуманитарной ловушки, созданной Россией.
– Я обращаюсь к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с призывом помочь освободить мирных жителей из оккупированной Кинбурнской косы и других оккупированных Россией территорий Украины. На этих землях из-за действий страны-агрессора сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Люди вынуждены жить в изоляции, без надлежащей помощи и безопасности, – написала она.
Харлан подчеркнула, что для спасения людей, которые до сих пор находятся в оккупации, необходимы международная поддержка и немедленные решительные действия.
Она также призвала каждого распространять эту информацию, чтобы весь мир узнал о гуманитарной катастрофе на Кинбурнской косе и судьбе ее жителей.
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Напомним, недавно Мелания Трамп выступила посредником в организации локального гуманитарного перемирия во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, которое длилось в конце октября 2026 года.
Целью инициативы была доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданского населения, в частности детей и пожилых людей, из оккупированного города.