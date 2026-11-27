Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2026/27 стартовал в финском Контиолахти.

Всего запланировано десять этапов, последний из которых пройдет на биатлонной трассе в норвежском Осло-Холменколлене 18–21 марта.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием этапов и гонок Кубка мира по биатлону сезона 2026/27.

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Расписание гонок Кубка мира по биатлону-2026/27

Этап Кубка мира в Контиолахти 26 ноября 2026, 17:15. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины;

27 ноября 2026, 17:15. Индивидуальная гонка на 15 км, женщины;

28 ноября 2026, 14:10. Индивидуальная смешанная эстафета;

28 ноября 2026, 16:15. Смешанная эстафета;

29 ноября 2026, 14:00. Спринт 10 км, мужчины;

29 ноября 2026, 17:15. Спринт 7,5 км, женщины. Этап Кубка мира в Хогфильцене 4 декабря 2026, 12:25. Спринт 7,5 км, женщины;

4 декабря 2026, 15:15. Спринт 10 км, мужчины;

5 декабря 2026, 13:15. Гонка преследования 10 км, женщины;

5 декабря 2026, 15:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

6 декабря 2026, 12:30. Эстафета 4×6 км, женщины;

6 декабря 2026, 15:15. Эстафета 4×7,5 км, мужчины. Этап Кубка мира в Ле-Гран-Борнане 10 декабря 2026, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;

11 декабря 2026, 15:15. Спринт 10 км, мужчины;

12 декабря 2026, 13:15. Гонка преследования 10 км, женщины;

12 декабря 2026, 15:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

13 декабря 2026, 13:15. Масс-старт 12,5 км, женщины;

13 декабря 2026, 15:45. Масс-старт 15 км, мужчины. Этап Кубка мира в Поклюке 2 января 2027, 12:25. Спринт 10 км, мужчины;

2 января 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, женщины;

3 января 2027, 12:35. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;

3 января 2027, 15:15. Эстафета 4×6 км, женщины. Этап Кубка мира в Рупольдинге 6 января 2027, 15:15. Эстафета 4×6 км, женщины;

7 января 2027, 15:15. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;

8 января 2027, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;

9 января 2027, 13:00. Спринт 10 км, мужчины;

10 января 2027, 13:00. Гонка преследования 10 км, женщины;

10 января 2027, 15:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины. Этап Кубка мира в Антгольце 14 января 2027, 15:15. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;

15 января 2027, 15:15. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;

16 января 2027, 12:45. Индивидуальная смешанная эстафета;

16 января 2027, 15:30. Смешанная эстафета;

17 января 2027, 13:45. Масс-старт 15 км, мужчины;

17 января 2027, 16:00. Масс-старт 12,5 км, женщины. Этап Кубка мира в Нове-Месте 21 января 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, женщины;

22 января 2027, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;

23 января 2027, 15:45. Масс-старт 12,5 км, женщины;

23 января 2027, 18:00. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;

24 января 2027, 15:35. Эстафета 4×6 км, женщины;

24 января 2027, 18:10. Масс-старт 15 км, мужчины. Этап Кубка мира в Оберхофе 4 марта 2027, 15:45. Спринт 10 км, мужчины;

5 марта 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, женщины;

6 марта 2027, 14:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

6 марта 2027, 17:00. Гонка преследования 10 км, женщины;

7 марта 2027, 13:45. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;

7 марта 2027, 16:50. Эстафета 4×6 км, женщины. Этап Кубка мира в Эстерсунде 11 марта 2027, 17:10. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;

12 марта 2027, 17:10. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;

13 марта 2027, 15:30. Одиночная смешанная эстафета, женщины и мужчины;

13 марта 2027, 18:10. Смешанная эстафета, женщины и мужчины;

14 марта 2027, 15:30. Масс-старт 12,5 км, женщины;

14 марта 2027, 18:10. Масс-старт 15 км, мужчины. Этап Кубка мира в Осло-Холменколлене 18 марта 2027, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;

19 марта 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, женщины;

20 марта 2027, 15:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

20 марта 2027, 18:00. Гонка преследования 10 км, женщины;

21 марта 2027, 14:30. Масс-старт 15 км, мужчины;

21 марта 2027, 17:00. Масс-старт 12,5 км, женщины. Также в феврале состоится чемпионат мира в Отепя (Эстония). Там запланировано 12 биатлонных гонок, в которых определятся чемпионы мира 2027 года. Чемпионат мира в Отепя 10 февраля 2027, 17:10. Смешанная эстафета, женщины и мужчины;

12 февраля 2027, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;

13 февраля 2027, 18:00. Спринт 7,5 км, женщины;

14 февраля 2027, 17:05. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;

14 февраля 2027, 19:30. Гонка преследования 10 км, женщины;

16 февраля 2027, 18:10. Индивидуальная смешанная эстафета, женщины и мужчины;

17 февраля 2027, 18:10. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;

18 февраля 2027, 18:10. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;

19 февраля 2027, 18:30. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;

20 февраля 2027, 18:30. Эстафета 4×6 км, женщины;

21 февраля 2027, 16:45. Масс-старт 15 км, мужчины;

21 февраля 2027, 19:10. Масс-старт 12,5 км, женщины. Напомним, в сезоне 2025/26 французский биатлонист Эрик Перро выиграл Большой хрустальный глобус. Главную награду в женском биатлоне завоевала французская биатлонистка Лу Жанмонно. Читайте также Кубок мира по биатлону-2026/27: где смотреть этап в Контиолахти

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