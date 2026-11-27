Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Кубок мира по биатлону-2026/27: календарь этапов и расписание гонокДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2026/27 стартовал в финском Контиолахти.
Всего запланировано десять этапов, последний из которых пройдет на биатлонной трассе в норвежском Осло-Холменколлене 18–21 марта.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием этапов и гонок Кубка мира по биатлону сезона 2026/27.
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Расписание гонок Кубка мира по биатлону-2026/27
Этап Кубка мира в Контиолахти
- 26 ноября 2026, 17:15. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины;
- 27 ноября 2026, 17:15. Индивидуальная гонка на 15 км, женщины;
- 28 ноября 2026, 14:10. Индивидуальная смешанная эстафета;
- 28 ноября 2026, 16:15. Смешанная эстафета;
- 29 ноября 2026, 14:00. Спринт 10 км, мужчины;
- 29 ноября 2026, 17:15. Спринт 7,5 км, женщины.
Этап Кубка мира в Хогфильцене
- 4 декабря 2026, 12:25. Спринт 7,5 км, женщины;
- 4 декабря 2026, 15:15. Спринт 10 км, мужчины;
- 5 декабря 2026, 13:15. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 5 декабря 2026, 15:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 6 декабря 2026, 12:30. Эстафета 4×6 км, женщины;
- 6 декабря 2026, 15:15. Эстафета 4×7,5 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Ле-Гран-Борнане
- 10 декабря 2026, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 11 декабря 2026, 15:15. Спринт 10 км, мужчины;
- 12 декабря 2026, 13:15. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 12 декабря 2026, 15:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 13 декабря 2026, 13:15. Масс-старт 12,5 км, женщины;
- 13 декабря 2026, 15:45. Масс-старт 15 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Поклюке
- 2 января 2027, 12:25. Спринт 10 км, мужчины;
- 2 января 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, женщины;
- 3 января 2027, 12:35. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;
- 3 января 2027, 15:15. Эстафета 4×6 км, женщины.
Этап Кубка мира в Рупольдинге
- 6 января 2027, 15:15. Эстафета 4×6 км, женщины;
- 7 января 2027, 15:15. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;
- 8 января 2027, 15:15. Спринт 7,5 км, женщины;
- 9 января 2027, 13:00. Спринт 10 км, мужчины;
- 10 января 2027, 13:00. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 10 января 2027, 15:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Антгольце
- 14 января 2027, 15:15. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;
- 15 января 2027, 15:15. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;
- 16 января 2027, 12:45. Индивидуальная смешанная эстафета;
- 16 января 2027, 15:30. Смешанная эстафета;
- 17 января 2027, 13:45. Масс-старт 15 км, мужчины;
- 17 января 2027, 16:00. Масс-старт 12,5 км, женщины.
Этап Кубка мира в Нове-Месте
- 21 января 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, женщины;
- 22 января 2027, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;
- 23 января 2027, 15:45. Масс-старт 12,5 км, женщины;
- 23 января 2027, 18:00. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;
- 24 января 2027, 15:35. Эстафета 4×6 км, женщины;
- 24 января 2027, 18:10. Масс-старт 15 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Оберхофе
- 4 марта 2027, 15:45. Спринт 10 км, мужчины;
- 5 марта 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, женщины;
- 6 марта 2027, 14:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 6 марта 2027, 17:00. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 7 марта 2027, 13:45. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;
- 7 марта 2027, 16:50. Эстафета 4×6 км, женщины.
Этап Кубка мира в Эстерсунде
- 11 марта 2027, 17:10. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;
- 12 марта 2027, 17:10. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;
- 13 марта 2027, 15:30. Одиночная смешанная эстафета, женщины и мужчины;
- 13 марта 2027, 18:10. Смешанная эстафета, женщины и мужчины;
- 14 марта 2027, 15:30. Масс-старт 12,5 км, женщины;
- 14 марта 2027, 18:10. Масс-старт 15 км, мужчины.
Этап Кубка мира в Осло-Холменколлене
- 18 марта 2027, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;
- 19 марта 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, женщины;
- 20 марта 2027, 15:45. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 20 марта 2027, 18:00. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 21 марта 2027, 14:30. Масс-старт 15 км, мужчины;
- 21 марта 2027, 17:00. Масс-старт 12,5 км, женщины.
Также в феврале состоится чемпионат мира в Отепя (Эстония). Там запланировано 12 биатлонных гонок, в которых определятся чемпионы мира 2027 года.
Чемпионат мира в Отепя
- 10 февраля 2027, 17:10. Смешанная эстафета, женщины и мужчины;
- 12 февраля 2027, 17:30. Спринт 10 км, мужчины;
- 13 февраля 2027, 18:00. Спринт 7,5 км, женщины;
- 14 февраля 2027, 17:05. Гонка преследования 12,5 км, мужчины;
- 14 февраля 2027, 19:30. Гонка преследования 10 км, женщины;
- 16 февраля 2027, 18:10. Индивидуальная смешанная эстафета, женщины и мужчины;
- 17 февраля 2027, 18:10. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;
- 18 февраля 2027, 18:10. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;
- 19 февраля 2027, 18:30. Эстафета 4×7,5 км, мужчины;
- 20 февраля 2027, 18:30. Эстафета 4×6 км, женщины;
- 21 февраля 2027, 16:45. Масс-старт 15 км, мужчины;
- 21 февраля 2027, 19:10. Масс-старт 12,5 км, женщины.
Напомним, в сезоне 2025/26 французский биатлонист Эрик Перро выиграл Большой хрустальный глобус. Главную награду в женском биатлоне завоевала французская биатлонистка Лу Жанмонно.
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