Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) требует от юниорской сборной Украины удалить наклейки Free Azov со спортивной экипировки.

Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич, отметив, что украинская сторона направила ответ с требованием отменить запрет.

Скандал с IBSF из-за наклеек

18 ноября 2026 года украинские юниоры-скелетонисты по собственной инициативе наклеили на свои скелетоны наклейки Free Azov. Таким образом они хотели напомнить миру об украинских военных, находящихся в российском плену.

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Однако 26 ноября глава Международной федерации бобслея и скелетона Хайке Гроссванг направила украинской стороне письмо. В нем она требует немедленно удалить эти надписи со спортивного снаряжения.

– Сегодня, к нашему величайшему удивлению, мы получили письмо от главы Международной федерации бобслея и скелетона, в котором она требует немедленно удалить эти надписи со спортивной экипировки. Самое удивительное для меня то, что в этом письме они признают гуманитарную миссию этого слогана, но уже далее в предложении снова говорят о войне и политике, – сказал Гераскевич.

Гераскевич напомнил, что такие лозунги уже звучали в других видах спорта. Александр Усик выходил с флагом Free Azovstal Defenders перед реваншем с Тайсоном Фьюри в 2024 году, а через год принес его на открытую тренировку перед боем с Даниэлем Дюбуа.

Этот призыв поддержала и футбольная сборная Украины: перед матчем плей-офф игроки развернули такой же флаг, а во время игры подобные надписи держали на трибунах болельщики.

– Но по какой-то причине именно надпись на скелетонах наших юниоров стала проблемой для Международной федерации бобслея и скелетона, – подчеркнул скелетонист.

Гераскевич добавил, что Всеукраинская федерация бобслея и скелетона уже направила в IBSF официальный ответ и объяснила, почему считает этот гуманитарный лозунг правомерным.

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Свой международный сезон украинские юниоры откроют 27 ноября этапом Кубка Европы в норвежском Лиллехаммере. В федерации бобслея и скелетона Украины отмечают, что этот сезон важен для отбора и подготовки к Юношеским Олимпийским играм 2028 года.

Напомним, в феврале 2026 года во время Олимпийских игр разразился скандал из-за решения МОК и дисквалификации Владислава Гераскевича, который отказался заменить шлем для соревнований, на котором были изображены украинские спортсмены, погибшие в результате агрессии РФ.

После дисквалификации Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но суд ее отклонил.