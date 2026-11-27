Сборная Украины по баскетболу уступила в отборочном матче чемпионата мира-2027.

Подопечные Айнарса Багатскиса уступили сборной Португалии на выезде со счетом 90:95.

Португалия – Украина: как прошел матч

Первая четверть прошла в равной борьбе: команды поочередно обменивались результативными атаками, и стартовый отрезок завершился вничью 25:25.

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Вторую четверть выиграла сборная Украины. Наши баскетболисты сильнее провели ее завершение и ушли на перерыв с преимуществом 48:40.

В третьей четверти португальцы сократили отставание и вышли вперед: 70:67.

Заключительная четверть снова была равной, но в концовке Португалия сумела оторваться. Матч закончился победой португальцев 95:90.

В турнирной таблице первой группы после девяти матчей лидирует Испания (15), следом идет Украина (15), а замыкает тройку лидеров Грузия (15).

В ноябре сборная Украины проведет еще один матч отбора на ЧМ-2027, в котором встретится с Черногорией. Игра запланирована на воскресенье, 29 ноября.

Напомним, что в предыдущем туре в конце августа сборная Украины одержала победу над Черногорией со счётом 98:89.

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