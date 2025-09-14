Рики Хаттон, британский боксер и бывший чемпион мира, скончался в возрасте 46 лет.

Рики Хаттон умер: что известно и причина смерти

Британская власть заявила, что Рики Хаттона нашли без сознания в его доме в Большом Манчестере.

Согласно заявлению полиции Манчестера, сообщение о смерти боксера поступило в 6:45 утра. От кого именно не разглашается.

— Пока нет никаких подозрительных обстоятельств, — говорится в заявлении.

О причинах смерти не сообщается. Однако известно, что по завершении своей спортивной карьеры Хаттон впал в депрессию. В своей автобиографии Война и мир: моя история он написал, что несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством.

– Я выпивал несколько напитков, начинал жалеть себя. Я постоянно возвращался домой и плакал своей девушке, говоря: “Я хочу покончить с этим. Я не хочу жить”. Депрессия – это очень серьезная вещь. Люди не отдают себе отчет, насколько смертельной она может быть, – рассказал Хаттон в интервью BBC.

Хаттон завершил карьеру в 2012 году после 15-летней профессиональной карьеры. У него были титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе и чемпиона мира в среднем весе. Он завершил 48 боев с результатом 45-3, 32 из которых нокаутом.

— Он был известен своим бескомпромиссным стилем боя, принимая ненужные удары в поисках нокаута, который бы понравился публике, – писало издание The New York Times в 2009 году о Хаттоне.

На смерть боксера Хаттона отреагировала Мировая боксерская ассоциация (WBA), написав в Instagram: “Настоящий чемпион, непоколебимый дух и легенда спорта”.

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик также не остался в стороне, написав: “Покойся с миром, легенда!

Украинский боксер Вячеслав Сенченко, который в девяти раундах победил Хаттона в 2012 году, когда тот вернулся на ринг, также отреагировал на смерть, написав в Instagram: “Вечная память, Чемпион. Было за честь с тобой разделить ринг!

