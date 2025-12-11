Джошуа – Пол: когда бой состоится и где его смотреть
- Netflix показал официальный тизер боя Джошуа - Пол, подогрев интерес фанатов.
- Поединок состоится в ночь с 19 на 20 декабря в Майами.
- Трансляция будет доступна эксклюзивно на Netflix.
Уже совсем скоро состоится событие, которое наделало шума во всем боксерском мире. Энтони Джошуа и Джейк Пол выйдут друг против друга на ринг. Накануне большого противостояния Netflix опубликовал официальный тизер предстоящего боя, подогрев интерес фанатов по всему миру.
Когда состоится бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом и где смотреть поединок, читайте в нашем материале.
Джошуа — Пол: бой, который удивит зрителей
В проморолике стриминговый сервис показал фрагменты подготовки обоих спортсменов, а также яркие моменты их предыдущих боев. Британский нокаутер и американский блогер-боксер демонстрируют полную готовность доказать, кто из них действительно заслуживает статус звезды мирового ринга.
Джейк Пол в разговоре с The Ring сделал громкое заявление, подчеркнув, что готов пойти на крайности ради победы. По его словам, Джошуа придется “убить его, чтобы остановить”, ведь он настроен выйти на ринг и шокировать мир. Энтони Джошуа со своей стороны стремится подтвердить статус одного из сильнейших супертяжеловесов современности.
Джошуа — Пол: когда бой
Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом запланирован на ночь с 19 на 20 декабря. Шоу стартует в 23:45 по Киеву, а основной кард начнется в 03:00. Поединок состоится в Майами и пройдет в формате профессионального восьмираундового боя в тяжелом весе.
Где смотреть бой Джошуа — Пол
Эксклюзивным транслятором выступит Netflix, который покажет поединок без дополнительной оплаты — трансляция доступна во всех тарифах сервиса. Украинские зрители смогут смотреть бой в оригинале и по желанию включить напоминание в интерфейсе платформы.
Это противостояние уже называют одним из самых громких шоу конца года, ведь Пол переходит в тяжелый вес, а Джошуа собирается в очередной раз доказать свое превосходство на ринге.