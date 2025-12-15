Букмекеры озвучили свои прогнозы на бой между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и американским боксером-блогером Джейком Полом, который состоится в ночь с 19 на 20 декабря в Майами (США).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.

Джошуа – Пол: прогнозы букмекеров на бой

Ставки на победу Джошуа принимают с коэффициентом 1.08, в то же время успех американца оценивается котировкой 7.00. На ничью дают 21.00.

Букмекеры прогнозируют выигрыш Энтони нокаутом с коэффициентом 1.25, на аналогичную победу Джейка прогноз значительно ниже – 13.00. Вероятность победы британца по очкам – 5.50, а американца – 17.00.

Вечер бокса состоится на арене Kaseya Center в американском Майами. Бой пройдет в формате восьми раундов.

Последний раз Энтони Джошуа выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда проиграл своему земляку Даниэлю Дюбуа бой за пояс IBF.

Что касается Джейка Пола, то в июне американец одолел мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего единогласным решением судей.

