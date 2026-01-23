Украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, следующий бой проведет против россиянина Раджаба Бутаева.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Дэн Рафаэль в соцсети X (Twitter).

Следующий бой Богачука: соперник

Поединок Богачук – Бутаев состоится в воскресенье, 1 февраля, в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в рамках вечера бокса промоушена Zuffa Boxing. Время проведения боя объявят позже.

Также в этот вечер в Лас-Вегасе на ринг выйдет еще один украинец Александр Гвоздик. 38-летний боксер встретится с американцем Радивое Калайджичем.

Последний раз Богачук проводил бой в сентябре 2025 года, когда уступил в реванше американцу Брендону Адамсу. Перед этим он одержал победу над американцем Майклом Фоксом.

Будущему сопернику Богачука 32 года. После двухлетней паузы в ноябре 2025 года он победил экс-украинца, имеющего гражданство РФ Артема Пугача.

