Украинский боксер Сергей Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева, который в свое время владел поясом WBA в полусреднем весе.
Бой длился десять раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей 96:94, 94:96, 96:94.
В начале поединка инициативой владел оппонент украинского боксера. Он лучше двигался и регулярно попадал по корпусу.
Впрочем, с середины боя Богачук сумел переломить ход противостояния. Украинец был быстрее, действовал агрессивнее и значительно превосходил соперника по количеству нанесенных ударов.
В девятом раунде Бутаев работал вторым номером, пытаясь отвечать контратаками.
96-94, 94-96, 96-94 #ZuffaBoxing02@SBohachuk beats Radzhab Butaev by split decision!
Watch LIVE NOW on @paramountplus pic.twitter.com/0f1jB9b1iG
— Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) February 2, 2026
По завершении десяти раундов судейские записки зафиксировали раздельную победу Богачука: двое арбитров отдали предпочтение украинцу со счетом 96:94, тогда как третий судья с таким же счетом отдал предпочтение Бутаеву.
В рамках вечера бокса поединок провел еще один украинец Александр Гвоздик, но он потерпел досрочное поражение в седьмом раунде от серба Радивое Калайджича, который отправил его в нокаут.