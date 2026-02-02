Во время боя на арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке соперник Джарелла Миллера Кингсли Ибе ударом сорвал с американского боксера парик.

Об этом пишет ряд изданий, в частности Daily Mail.

Боксер потерял парик на поединке

Инцидент произошел во втором раунде боя, когда боксеры обменивались ударами и Ибе резко пробил правой, сбив парик с Миллера. В этот момент парик боксера отклонился.

Вернувшись в свой угол, Миллер осознал, что произошло. Перед третьим раундом он вернулся к зрителям, схватил парик и бросил его в толпу, продолжив бой.

Парик оказался в руках чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли. После этого его подняла и позировала с ним австралийская боксерша Скай Николсон.

Поединок завершился победой Миллера раздельным решением судей.

После боя Миллер сказал, что за два дня до боя он использовал шампунь своей матери, не осознавая, что это крем для удаления волос.

Он объяснил, что тогда позвонил своему менеджеру и попросил парик, который быстро ему прикрепили.

